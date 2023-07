Do startu dalšího ročníku nejvyšší české fotbalové soutěže zbývají už jen necelé dva týdny. Krátká, ale také i hodně dlouhá doba. Přesto je zde pár „drobností“, které mě naplňují pozitivními pocity, že se máme na co těšit.

V první řadě pražská S přes léto příliš neoslabila, to je rozhodně dobrá zpráva. Samozřejmě se ale dá číst také úplně obráceně. Že o hráče z dvojice českých elitních klubů není ve vyspělé fotbalové Evropě velký zájem. A to asi žádného fotbalového fanouška v Česku nemůže těšit.

Víkendový přestup slávisty Juráska do Benfiky Lisabon ovšem má předchozí slova lehce koriguje. Dokonce bych řekl, že je trefou do černého. Konečně, není to první případ, jsou české kluby schopné prodávat své hráče také za odpovídající sumu. To je rozhodně potěšitelné.

Pokračujme dál. Plzeňská Viktoria má konečně nového majitele, ze solidní adresy, což dává jisté záruky toho, že by zázrak, který na západě Čech doslova vydupali ze země, mohl pokračovat. Plzeň tak dál hodlá prohánět zmíněné pražské duo.

Výsledkově se v přípravě daří ambicióznímu Baníku Ostrava, jehož loňská účast v záchranářské skupině byla vším možným, jen ne tím, na co by mohli být ve městě, kde se stýkají Morava a Slezsko, hrdí. Snad to Baník přetaví také do mistrovských duelů.

Stejně tak se daří i pražským Bohemians, kteří se těší na obnovenou premiéru v evropských pohárech. Los se s nimi ale příliš nemazlil… A k tomu již takřka hotový krásný stadion v Hradci Králové. Tohle všechno mi říká, že se na nový ročník FORTUNA:LIGY mohou fanoušci dobrého fotbalu těšit.

Už jen to potvrdit na zeleném pažitu a tribunách…