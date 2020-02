„Samozřejmě jsem sem nešel s tím, že se to takhle vyvrbí,“ krčí rameny muž, jeho před pár dny vybrali fanoušci Jihlavy v konkurenci Jaromíra Blažka a dalších do ideální sestavy uplynulého dvacetiletí.

Jak snášíte fakt, že jste se z jasné jedničky stal v novém klubu náhradníkem?

Byl jsem zvyklý chytat, měl nějakou pozici a najednou z toho nebylo nic. Jen se potvrzuje, že člověk nemůže nic plánovat. Já se snažím začít u sebe. Byť si můžu myslet, některé věci neovlivním, ale co ovlivním, je reakce na danou situaci. Snažím se z toho vzít jen to dobré a věřím, že se mi to vrátí.

Do branky vás nepouští Vlastimil Hrubý, jaký spolu máte vztah?

S Vlastou vycházíme dobře, nemáme problém. I on si musel svou pozici vybudovat a zaslouží si ji. Tak to prostě chodí.

Ale?

Vnitřně cítím, že na pozici jedničky v Jablonci mám.

Probíral jste svou situaci s trenérem Radou?

Bavili jsme se o tom, jaký mám na to pohled já, jaký on, dál bych to asi nerozebíral.

Nezvažujete třeba hostování?

Samozřejmě chci chytat, ale někam jít není zase tak úplně lehké, záleží na mnoha okolnostech. Beru to tak, že v Jablonci jsme ještě v domácím poháru, kde zatím dostávám příležitost a ve fotbale nikdy nevíte, co bude. Může se to všechno otočit.

Fotbalovou veřejnost jste na sebe poprvé upozornil ve Slavii, když jste v jednadvaceti vytlačil ze sestavy Martina Vaniaka, později v Jihlavě jako váš náhradník končil kariéru Jaromír Blažek, což značí, že pozici jedničky si vybudovat umíte…

(smích) Takhle jsem o tom opravdu nikdy nepřemýšlel. Každopádně oba byli velice dobří a úspěšní a já měl tu čest se od nich učit a pozorovat, jak pracují. Oba už byli v letech a já obdivoval, jak to vše zvládali a přál si, abych v jejich věku ještě taky mohl někde chytat.

A brankáři, kteří vám v minulosti kryli záda, jsou dnes ve svých klubech jedničkami. Luděk Vejmola v Jihlavě, Matej Rakovan ve Zlíně…

To jen potvrzuje, že je spousta kvalitních brankářů, kteří nechytají. Je to vše o trpělivosti. Luďa byl tehdy ještě mladý a rozkoukával se, později chytal první ligu v Boleslavi, Matej byl přece jenom zkušenější a neměl to lehké, když musel čekat na šanci, ale trpělivost se mu vyplatila.

Jihlavský klub aktuálně rozjel anketu o nejlepší jedenáctku dvacetiletí, na postu brankáře jste zvítězil, co na to říkáte?

Strašně mě to potěšilo a moc si toho vážím. Na angažmá v Jihlavě vzpomínám jen v dobrém, jak na lidi v klubu, tak na fanoušky.

Jan Hanuš

Narodil se 28. 4. 1988.

S fotbalem začal v Chlumci nad Cidlinou, pokračoval RMSK Cidlina, odkud zamířil na začátku roku 2009 do Slavie Praha, to ho poslala na hostování do Sparty Krč. V létě se do Edenu vrátil a po úvodním ligovém kole se postavil do branky k zápasu předkola Ligy mistrů na hřišti Tiraspolu a jedničkou byl i část podzimu. Následovala hostování v Hlučíně a Hradci Králové, poté návrat do Slavie, ve které stihl na podzim 2011 dochytat tři ligové zápasy, poté zamířil na hostování Vlašimi. V létě 2012 nejprve hostoval v Jihlavě, kam přišel po postupu do první ligy jako dvojka k Jaromíru Blažkovi. Následující rok se jeho hostování změnilo v přestup a postupem času se stal jasnou jedničkou. Na konci roku 2017 přestoupil do Jablonce. Za rok a půl ovšem stihl pouhé dva ligové starty a dva starty ve 2. předkole Evropské ligy proti Pjuniku Jerevan.

V české nejvyšší soutěži odchytal 117 zápasů.