Kaplanovi fotbal chyběl, ale motivace, proč se vrátil na trávníky, překvapila. V dresu Nadějova si dvaačtyřicetiletý útočník připsal několik startů ve třetí třídě, a pokud přidá ještě zápasy v nejnižší „čtyřce“, což má v plánu, zahraje si na všech úrovních „Fotbal jsem už čtyři roky nehrál, ale před sezonou šli do Nadějova dva kamarádi z Polné a já se s nimi dal do řeči. A jelikož mi chybí starty ve třetí a čtvrté třídě, abych si zahrál ve všech soutěžích, tak jsem se s Nadějovem domluvil,“ prozradil v říjnu loňského roku sympaťák z Polné.

Zdolání této mety ho lákalo už dřív. „Když jsem končil v divizi, říkal jsem si, že jsem hrál už ve všech soutěžích, kromě dvou. Pak na to přišla řeč u piva a kluci z Brzkova mi říkali, ať jdu za ně hrát. Ale v tu dobu mi ten fotbal ještě tak moc nechyběl. Až po těch čtyřech letech jsem si říkal, že bych to mohl zkusit. A byla to shoda náhod, že kamarádi šli do Nadějova,“ doplnil Kaplan.

Už má spadeno na „čtyřku“ a tedy další přestup? „Příští rok už mám rozjednané Jamné B, kde hraje můj velký kamarád Láďa Říha, abych si zahrál i čtvrtou třídu, a budu to mít kompletní,“ zasmál se v průběhu loňského podzimu.

V novém působišti se bývalý nejlepší kanonýr druhé ligy činil a všechny ujistil, že góly dávat nezapomněl. Osm startů proměnil v třiadvacet zásahů. „Většinou mě to trefí,“ zasmál se. „Ne, dávám góly z různých pozic, ale tak nějak si to připravujeme vzájemně. Určitě nějak nechrtím. Nehraji tak, že potřebuji dát co nejvíc gólů. Je jedno, kdo je dá. Hlavní je, aby nás to bavilo a udělali jsme si trochu žízeň,“ doplnil.

Návrat na trávníky si tedy Kaplan užívá a nerozhodí ho ani sem tam nějaká narážka. „Občas si něco vyslechnu, ale všichni soupeři byli zatím v pohodě. Trochu jsem se bál, aby nehrozilo nějaké zranění, ale zatím panuje absolutní spokojenost. I s kluky od soupeřů si pokecáme. Nic se nehrotí. Přece jen ve dvaačtyřiceti letech mám nárok jít si zahrát pro zábavu,“ říká fotbalista s ligovými zkušenostmi, který si musel zvykat i na osobní obranu. „Dost často. Chodí se se mnou pomalu i napít,“ rozesmál se. „Ale já se tím nijak nezatěžuji. Spíš se vždycky snažím udělat na hřišti pohodu. Abychom se bavili my, i diváci,“ doplnil.

I díky jeho produktivitě a výborným výkonům celého týmu se stal Nadějov suverénem soutěže. Za deset kol má na kontě plný počet třiceti bodů, a nebýt přerušení soutěže pandemií, mohl již teď jeho tým rozjet jarní útok na postup.