Od poloviny ledna začali držet určitý tréninkový rytmus. „Chodili jsme alespoň běhat. Už oblečení, do kabin jsme nechodili, takže jsme nic neporušovali. V tomhle směru asi problém nebudeme mít,“ komentuje trenér Luk nad Jihlavou Milan Bratršovský. „Když jsme mohli normálně trénovat a hrát fotbal, chodilo nás sedm. Teď je účast jiná. Kluci mě překvapili. Je vidět, že jsou hladoví, a jdou si i zaběhat,“ směje se nad tím, že jeho svěřenci tréninkovou morálku nečekaně zvedli.

Co ho ale tíží, je minimálně, vlastně nulová fotbalová praxe. „Naběháno mít budeme, ale balon asi bude překážet. Ti starší kluci jsou fotbalisti, u těch bych strach neměl, ty ten fotbal nezapomenou hrát. Ale horší to bude u mladých. Tam ta dlouhá pauza bude znát. Oni se to musí učit pořád,“ tvrdí hrající trenér, kterému je jasné, že se zrušené zápasy a tréninky kvůli pandemii na výkonnosti projeví.

I proto by Bratršovský tento ročník raději „skrečoval“ a už nedohrával. „My sami tam jsme také trochu namočení. Máme tři body na prvního, ale i tři na sestup. Navíc v divizi jsou namočené týmy z Vysočiny, takže těch sestupů by bylo asi víc. Já osobně bych byl raději, kdyby se to už nedohrávalo,“ uzavřel.