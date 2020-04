Konec nadějí. Na úterním zasedání rozhodl Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky o ukončení veškerých amatérských soutěží. Ze soutěží se nebude letos sestupovat ani postupovat. „Nešlo čekat dál, situace se musela řešit,“ vysvětlil předseda asociace Martin Malík.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Podobné rozhodnutí nedávno v Deníku prorokoval šéf OFS Jihlava Jindřich Skočdopole: „Já si myslím, že je to správné řešení, nejméně kontroverzní a má to svoji logiku. Je to mimořádná situace. Byla odehraná jen polovička soutěže a to není vzorek pro celkové hodnocení,“ dodal Skočdopole na adresu otázky sestupů a postupů.