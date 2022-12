Jak bude dvaačtyřicetiletý kouč slavit letošní vánoční svátky? „Tak, jako každým rokem. Chystáme se s rodinou na Vysočinu, celé svátky strávíme s ní. Sejdeme se opět ve velkém počtu a moc se na to těším. Mám Vánoce moc rád, po roce se sejdeme, popovídáme si, pojíme a trošku popijeme, k tomu rozbalování dárků… Na to se také moc těším, protože mám malé děti, jejich radost tento zážitek umocňuje,“ prozradil Holoubek.

V jeho rodině se slaví nejkrásnější svátky roku opravdu v širokém kruhu. „Děda s babičkou, ale také bratranci a sestřenice, je nás opravdu hodně, ale je to skvělé. Začali jsme s touto tradici před osmi či deseti lety, protože je moc fajn a zalíbila se nám, držíme ji dál,“ sdělil.

Mladý český trenér je známý také jako vášnivý rybář, vánoční hodovní stůl je pro něj tudíž jako stvořený. „Smažený kapr s bramborovým salátem, na něm si samozřejmě moc pochutnám. Velice rád mám také smažené mlíčí, to je skvělá pochoutka. Rybí polévku si také dám, ale úplně ji nevyhledávám. To samé se týká i kuby, kterou byste u nás na stole rovněž našli,“ usmíval se Holoubek.

A culil se ještě více při otázce, zda si vzpomene na nějakou úsměvnou vánoční historku. „Samozřejmě, nazval bych ji tekutý kapřík,“ rozesmál se.

A pokračoval. „Není tak dlouho, co jsme s tchánem na Štědrý den v poledne zašli do hospůdky v Jiřicích na šipky. Je to tam taková tradice, takže bylo plno, k tomu hořící krb, výborné pivečko… Na vánoční stromek jsme úplně zapomněli, než se ve dveřích hospody objevila manželka,“ popisoval úsměvnou story.

Její konec ale nebyl hořký. „Nebudu zastírat, že manželka z nás nebyla úplně nadšená. (smích) Ale dali jsme se cestou domů dokupy a u stromečku už vládla pravá vánoční nálada.“

Někteří fotbalisté v Česku mívají přes vánoční svátky problémy s udržením váhy. David Holoubek je z těch šťastlivců, kteří podobný problém nikdy řešit nemuseli. „S váhou jsem problém nikdy neměl. Asi to mám dané geneticky, což mě předurčuje k tomu, že asi budu vždycky hubenější,“ naznačil.

Podle jeho slov ale dnešní profesionální fotbalisté podobný problém vůbec neřeší, resp. řešit nemusí. „Dnes ti kluci mají tak náročný program a individuální plány, že si mohu dát úplně v pohodě dobré jídlo a nijak je to nepoznamená. Typy hráčů, kteří s tím mívají problém, už se dnes v profi fotbalu, který se posunul do atletičnosti, vyskytují jen výjimečně,“ potvrdil známý fakt.

Poslední den roku tráví reprezentační trenér české osmnáctky s přáteli. „S partou kamarádů a jejich rodinami jsme pokaždé na tři nebo čtyři dny na chatě, kde také strávíme Silvestra. Přiznám se, že pro mě moc neznamená, nijak ho neprožívám, je to taková povinná oslava. Na nový rok si samozřejmě rád připiji, ale obecně to na chatě máme spíše jako akci pro děti,“ dodal Holoubek.