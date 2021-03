S fotbalem ve Žďáře nad Sázavou je postava Vítězslava Machatky (na snímku) neodmyslitelně spojená. Jako hráč se podílel na slavné éře z osmdesátých let minulého století. V klubu poté působil jako trenér mužů i mládežnických kategorií.

Po přestupu z Brna jste ve Žďáře dlouho hrál jen jihomoravskou 1. A třídu. Proč?

Mužstvo se postupně budovalo z vlastních hráčů. Posily přicházely až později.

V sezoně 1981/1982 jste ale poměrně suverénně vyhráli krajský přebor a zamířili do divize. Čím to, že po roce následoval další postup?

Těch faktorů bylo více, ale v první řadě určitě trenér Radovan Zeman, který měl poměrně vysoké ambice a věděl, že mančaft má svoji kvalitu.

O postup do druhé národní ligy jste se do posledního kola prali s Vlašimí. Jak vzpomínáte na rozhodující utkání posledního kola, v němž jste doma doslova vydřeli výhru 2:1 nad béčkem Jablonce?

Když už jsme byli tak blízko, chtěl každý vyhrát. Hosté přijeli posílení o několik hráčů z áčka, rozhodně nám to nedarovali.

Vítěznou branku jste vstřelil jen pár minut před koncem. Vzpomenete si ještě na okamžiky té euforie?

Velice dobře. Po závěrečném hvizdu byla okamžitě na hřišti spousta fanoušků, slavilo se opravdu poctivě. (usmívá se)

Zmínil jste fanoušky. O ně jste se tehdy mohli hodně opřít.

Zájem o fotbal byl tehdy ve městě značný. Lidi chodili ve velkém, na derby s Hlinskem jich dorazilo dvanáct stovek! Normální návštěvy se pohybovaly kolem šesti až sedmi stovek. Návštěvy i atmosféra na stadionu bývaly perfektní.

Dá se tehdejší fotbal na této úrovni srovnávat s dnešním?

Nedá, je to něco úplně jiného. V té době mi přišel nejtěžší krajský přebor, kde byla dost velká kvalita, paradoxně možná větší než v divizi.