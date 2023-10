Češi opět (pokolikáté už???) hráli fotbal, který už je minimálně patnáct let překonaný. Pokud by se hrál šampionát v pomalosti hry a počtu nahrávek směrem dozadu, musel by český výběr být snad mistrem světa. Oči mě bolí ještě teď.

Jak je možné, že hráči, kteří ve svých klubech patří k oporám, hrají moderní fotbal, to nejsou schopní zopakovat v reprezentaci? Zajímalo by mě, jaký herní plán trenér Jaroslav Šilhavý svým ovečkám před zápasem připravil.

DIVIZE V TŘETINĚ: Fotbalistům Slovanu se daří, také Ždírec si vede velmi solidně

Podle toho, co na hřišti čeští fotbalisté předvedli, to vypadalo, že se opět čekalo na to, že se sotva průměrná Albánie porazí sama. Zatímco borci z Balkánu se šli porvat o výhru s přístupem, který neměl sto, ale dvě stě procent, Češi si šli „jen“ zahrát.

Říkal jsem to už po zářijové remíze se stejným soupeřem v Praze a musím to opakovat. Jaroslav Šilhavý musí u týmu skončit, a to okamžitě! Poslouchat neustále řeči, spíše výmluvy, o tom, jak šel vývoj utkání proti nám, jak nás poškodil sudí, a hlavně imbecilní větu, jak máme vše pořád ve svých rukách, už mě opravdu nebaví.

Tenhle tým míří do velkého průšvihu, ale ještě se dá zachránit. Proto řeknu jméno, kterému bych nároďák ve složité situaci ihned svěřil. Petr Rada. Sice bouřlivák, ale trenér s velkým charismatem, spoustou zkušeností a hlavně schopností tým probudit. Dlouho jsem tvrdil, že nepostoupit z téhle kvalifikační skupiny by bylo velkým uměním. Bohužel už si to vůbec nemyslím.

Najde vedení fotbalové asociace odvahu k ráznému kroku?