Stejně jako všechny sporty, bude strádat i hobby fotbal. Jarní část oblíbené malé kopané v Jihlavě se měla právě rozjíždět, místo výsledků se ale do historie zapíše černým písmem fakt, že se hrát nemohlo!

Rozhodnutí ještě nepadlo, ale Ondřej Lapeš předpokládá, že se zruší i celostátní Superliga, v níž výběr MK Jihlava (v černém Robin Demeter) hraje. | Foto: archiv MK Jihlava

Dohromady sedmdesát týmů hrálo na podzim v sedmi různých ligových soutěžích malou kopanou v Jihlavě. Zimní ligový pohár i jarní dějství, které mělo právě startovat, ale kvůli pandemii koronavirem nebudou. „Bude to poprvé v historii, nevybavuji si, že by se někdy nehrálo,“ říká předseda MK Jihlava Ondřej Lapeš. „Mrzí to hodně, ale nedá se s tím nic jiného dělat. Doufejme, že se situace zklidní a podzimní sezona bude moci být spuštěna,“ přeje si.