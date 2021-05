Přestože situace nevypadá nejpřívětivěji, fotbalisté Bedřichova už se schází. „Čekáme na úplně rozvolnění, abychom mohli začít trénovat normálně, ale nějakou fyzickou přípravu, s rozestupy, jsme už rozjeli. Abychom to oživili,“ potvrdil Zbyněk Peštál, trenér týmu hrající krajský přebor.

Sami hráči po trénincích, ač s omezením, prahli. „Kluci mě bombardovali, kdy začneme. V práci jsou navíc testovaní, jsme venku, nevyužíváme šatny ani sprchy. Snažíme se fungovat v rámci možností a neměli jsme zatím žádný problém,“ doplňuje.

Sám je rád, že se ledy rozhýbaly, a také ho těší, že hráči v „dezolátním“ stavu po dlouhém zimním výpadku nepřišli. „Měli nějaké info, jak se udržovat a běhat. Není to asi ideální a po tříměsíční zimní přípravě to vypadá jinak, ale valná většina vypadá dobře. Nevšiml jsem si, že by někdo hodně přibral. Bylo to dlouhé a ono je to donutilo, aby něco dělali,“ tvrdí Zbyněk Peštál.

Těší ho i tréninková morálka. „Ta dlouhá pauza byla k něčemu dobrá. Kluci si uvědomili, že je to baví. Chodí hodně lidí. Sem tam někdo chybí, ale na účast hráčů si nemohu stěžovat,“ libuje si kouč Sokola Bedřichov.