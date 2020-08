Všechny ligy se budou hrát na stejných hřištích, jak tomu bylo doposud. Jediná pátá liga bude k vidění na umělé trávě v Rošického ulici. Zbylých šest soutěží bude hostit areál Na Stoupách.

V elitní soutěži se pokusí obhájit loňský podzimní titul SEDMÍK Some Jihlava. Nahánět papírového favorita by měl výběr FK Klasici, a černým koněm by mohl být celek ABUS Gastro, který ovládl Ligový pohár.

Zápasy by mohly být i o něco kvalitnější. Od MK Jihlava totiž každý celek obdrží dárek. „Během začátku všech soutěží dostane každý tým nový míč na hru, který je přímo na umělou trávu,“ nastínil šéf MK Jihlava Ondřej Lapeš na webových stránkách.

Další novinkou by mohlo být, že podzimní mače malé kopané budou lépe dokumentovány. „Probíhají jednání se členem MK Jihlava o natáčení zápasů z ligových soutěží a ze zápasů Superligy. Myšlenka je zhruba taková, že by se vždy v týdnu natočil zápas z nejvyšší soutěže, a pak zápas z nižších lig. Měsíčně by se mohl udělat sestřih všech branek,“ představuje novinku předseda MK. „Určitě by bylo ale přínosné, kdyby všechny týmy měly nějaké své logo, které by se pak dalo použít v předzápasové upoutávce. Vše je teprve čerstvé a uvidíme, jak celá situace dopadne,“ dodává.

Kvůli špatné situaci ohledně koronaviru vyzývá kluby k obezřetnosti. „Apelujeme na všechny, aby na zápasy chodili opravdu jen hráči týmů, kteří budou nastupovat. Fanoušky raději nechte doma. Věřím, že většina z viru strach nemá, ale bohužel případná nařízení nejsme schopni ovlivnit, tak alespoň zmírníme riziko nákazy na minimum, ať můžeme soutěž bez problémů dohrát,“ přeje si Lapeš.