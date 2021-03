Horší to bylo s tím třikrát po sobě. „S pozváním GZ Králova Pole se začal osud Perleťového poháru naplňovat. Brněnští turnaj vyhráli třikrát za sebou, když v kritickém dvacátém ročníku je neporazila ani kompletní Slavia Praha (tehdy pod hlavičkou Dynama), která měla pohár Žirovnici zachránit,“ uvedl sekretář Slavoje Pavel Havelka na webových stránkách klubu.

Hrát turnaj bez trofeje nemělo smysl a rušit podnik, na který v té době s chutí jezdily i prvoligové týmy, se pořadatelům nechtělo. Proto museli nalézt řešení. „Miloslav Hejtmánek, uznávaný perleťářský mistr bižutérie, ve spolupráci s akademickým malířem Čestmírem Hlavičkou ml. zhotovili pohár nový a snad daleko krásnější svého předchůdce,“ stojí v kronice turnaje.

Aby se historie neopakovala, pořadatelé se pojistili. Trofej byla prohlášena za navždy putovní. Jako první ho do dočasného držení získal Slavoj České Budějovice, který ve finále jednadvacátého ročníku porazil Nymburk.

Mimochodem „lupiči“ z Brna se na turnaj za pár let vrátili. Kdyby na to přišlo, získali by původní trofej do svého držení i druhým možným způsobem. Královo Pole totiž vyhrálo ještě v letech 1958 a 1959.

Když už jsme u těch smutných událostí, které se váží k Perleťovému poháru, nemůžeme vynechat roky, kdy se nehrálo. Je jich překvapivě málo. Až do loňského roku se nehrálo jen jednou. To, když skončila druhá světová válka a fotbalisté měli úplně jiné starosti, než kopat do míče.

Další pauzy přišly až s příchodem koronavirové epidemie. Loni turnaj odpadl, letos se dostává do velkého ohrožení. „Jestli turnaj uspořádáme, to by bylo v tuto chvíli spíše tipování. Pokud ano, bude to ale hodně obtížné,“ prohlásil před pár týdny Pavel Havelka a jako důvod uvedl: „Liga skončí pozdě, pak bude mistrovství Evropy. Letní pauza bude hodně krátká.“

Snad si to pořadatelé ještě rozmyslí. Jinak to bude doklad toho, že koronavirus má víc devastující účinek než světová válka.

Když v Žirovnici vyhořel Logroňes

Byla to velká sláva, když pořadatelé žirovnického turnaje dokázali zlákat španělský a tehdy prvoligový Logroňes. Psal se rok 1991. „Tehdy nám s tím hodně pomohl Zdeněk Nehoda,“ vzpomenul bývalý funkcionář klubu Jiří Poláček. Španělé, kteří na Perleťový pohár dorazili s ostrostřelcem Tonym Polsterem, ale pohořeli. Nejenže se nestali vítězi, oni skončili poslední. V kvalifikaci je popravil rakouský provinční klub Amaliendorf, v boji o třetí příčku pražští Bohemians. V jejich dresu se dvakrát trefil Tibor Mičinec a vyneslo mu to angažmá právě ve španělském klubu. Pro pořádek, turnaj vyhrála Dukla Praha, unavenému Amaliendorfu nastřílela pět branek.