Stejně jako před rokem ani tentokrát na ně nikdo nevyzrál. Hráči Agrostroje Pelhřimov ovládli základní kolo třetího ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku na Vysočině. Turnaj v malém fotbale hostil stadion Slavoje Polná.

Vyhlášení Zaměstnanecké ligy Deníku na Vysočině. | Video: Libor Homolka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis

Agrostroj Pelhřimov tentokrát ve finále narazil na GEIS CZ. Zvítězil jednoznačně 6:0 a může se počátkem června těšit na semifinále. „Našeho finálového soupeře jsem pozoroval už ve skupině a musím říct, že hrál velice dobře. Turnaj byl těžší než minulý rok,“ uvedl kapitán vítězného celku Jan Homolka.

Agrostroj ani v jednom utkání nenašel přemožitele, hráči GEIS CZ ho poznali až ve finále. Druhou příčku ovšem přijali s nadšením. „Jsme spokojení. Náš cíl byl zahrát si finále, což jsme splnili. S některýma klukama jsme nebyli na turnaji poprvé, ale jasně se ukázalo, že vítězové jsou na tom líp. Musíme ještě víc potrénovat,“ uznal kapitán stříbrného celku Miroslav Lakatoš.

Chceme vyhrát a podívat se do dalšího kola, říká kapitán Agrostroje Pelhřimov

Třetí příčka tentokrát připadla výběru Kästle CZ, který se loni probojoval do finále. Tentokrát jeho hráče v semifinále zastavil GEIS CZ, který zvítězil 3:2 po penaltovém rozstřelu. „Po semifinále jsme cítili lehké zklamání. Je škoda, že jsme nevyhráli už v zápase, penalty jsme bohužel nedali. Ale vždycky je lepší zakončit turnaj výhrou, takže už zase převládají pozitivní emoce,“ usmál se Petr Kutal z Kästle CZ po triumfu v utkání o třetí místo.

Se svými spoluhráči v něm zdolali 5:1 SixPointTwo. Ovšem pro jeho hráče i fanynky je čtvrtá pozice zlepšení oproti loňsku, kdy skončili poslední. „Jsme lepší než loni, takže určitě panuje spokojenost. Trochu jsme se věnovali přípravě, měli jsme jiný přístup k tréninkům a nějak to dopadlo,“ smál se Jan Jaroš z týmu SixPointTwo, který naladila výhra 5:3 nad celkem Stora Enso v úvodním střetnutí turnaje. „Aspoň jednou jsme vyhráli, loni se nám nepodařilo ani to, takže nás to příjemně nakoplo. S Agrostrojem jsme v poločase remizovali, což bylo překvapení, pak nám dal tři rychlé góly a bylo hotovo,“ připomněl Jaroš semifinálovou porážku 1:7.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník/ RedakcePátou příčku obsadila sestava společnosti Stora Enso, jejíž hráči v duelu o konečné umístění zdolali START Zelený 5:0. „Jsem rád, že jsme poslední zápas vyhráli, i když ze začátku to chvílemi tak nevypadalo, ale důležitý je výsledek na konci. Celkově to ovšem mohlo být lepší, v prvním zápase jsme vedli, bohužel se nám to nepovedlo udržet. Jsem rád, že nejedeme domů z posledního místa, že nemusíme jet zpátky s ostudou,“ radoval se gólman Pavel Losenický z týmu Stora Enso. „V posledním utkání jsem si docela zachytal, nakonec jsem ani gól nedostal, za což jsem rád,“ doplnil.

O jednu příčku si oproti loňskému ročníku pohoršil celek START Zelený, který v Polné uzavřel pořadí Zaměstnanecké ligy Deníku. „Trochu nám to nelepilo, co se dá dělat. Nevzdáváme se, příští rok máme další turnaj, tak už se necháme přihlásit a zlepšíme se,“ slíbil Miroslav Pauser z týmu START Zelený.

Chceme dokázat, že v naší firmě nesedí pouze peciválové, říká Brussmann

Turnaj byl těžší než minulý rok, uznal kapitán vítězů Homolka

Pohár pro vítěze Zaměstnanecké ligy v Polné převzal z rukou manažerky inzerce Deníku Evy Nohejlové opět kapitán Agrostroje Pelhřimov Jan Homolka. „Rádi sem jezdíme, turnaj je fajn,“ ocenil organizátory lídr vítězného mužstva.

Soupeři se na vás připravili, vedla ke zlatým medailím těžší cesta než před rokem?

Je dost možné, že se připravili. První dva zápasy jsme vyhráli o dva tři góly, možná jsme i prohrávali v poločase, pak se nám to podařilo otočit. Dá se říct, že turnaj byl těžší než minulý rok.

Měli jste silnější protivníky?

Musím říct, že jsem pozoroval finálového soupeře, tým GEIS, který hrál druhou skupinu a hrál velice dobře. Turnaj se mi zdál o trochu těžší než minulý rok.

Postoupili jste opět do semifinále Zaměstnanecké ligy Deníku, kde jste v loňském roce skončili třetí. Jak se na něj nachystáte?

Samozřejmě by to chtělo společný trénink, jenže všichni máme práci, svoje zápasy, takže s tréninkem to bude asi těžší, ale něco zkusíme.

Jak se vám zamlouvá Zaměstnanecká liga Deníku?

Zamlouvá. Myslím, že jsme byli loni přihlášení hned po turnaji v Poličce, kam jsme postoupil z Polné. Jsme rádi, že sem jezdíme, turnaj je fajn.

Rád bych viděl zápas španělské La Ligy, říká Kutal z Kästle CZ

Výsledky Zaměstnanecké ligy Deníku v Polné:

Skupina A: Agrostroj Pelhřimov - START Zelený 5:2, START Zelený - Kästle CZ 1:3, Agrostroj Pelhřimov - Kästle CZ 4:2.

Skupina B: SixPointTwo - Stora Enso 5:3, Stora Enso - GEIS CZ 1:6, SixPointTwo - GEIS CZ 3:5.

Semifinále: Agrostroj Pelhřimov - SixPointTwo 7:1, GEIS CZ - Kästle CZ 3:2 po penaltovém rozstřelu.

Zápas o 5. místo: Stora Enso - START Zelený 5:0.

Zápas o 3. místo: Kästle CZ - SixPointTwo 5:1.

Finále: Agrostroj Pelhřimov - GEIS CZ 6:0.

Konečné pořadí: 1. Agrostroj Pelhřimov, 2. GEIS CZ, 3. Kästle CZ, 4. SixPointTwo, 5. Stora Enso, 6. START Zelený.