Jihlavská záloha v třetí nejvyšší soutěži platila nováčkovskou daň a strašně dlouho čekala na body. Ty přišly na podzim v jediném utkání, v derby ve Velkém Meziříčí. Ostatních deset utkání skončilo nezdarem. A přestože do konce sezony zbývalo ještě spoustu kol, jeden z adeptů na sestup byl po nedohraném podzimu patrný.

Černý scénář se ale nenaplnil a manažer FKM Vysočina Jihlava Josef Morkus je za záchranu, na úkor nedohrání soutěže, rád. „Někdy v březnu jsme doufali, ale s blížícím se časem, když vláda byla opatrnější, což chápu, jsme s tím víceméně počítali,“ reaguje Morkus. „A samozřejmě je to fajn. Pro ty naše mladé hráče je dobré, že si zahrají třetí ligu, protože je výkonnostně výš než divize. I pro kluky z áčka, kteří se půjdou rozehrát, to bude mnohem lepší,“ doplnil.

Veselo je i v obou divizních mančaftech z Jihlavska.

Stará Říše patřila v divizi k týmům, co čeřily vody zejména v horní polovině tabulky. V poslední sezoně tomu bylo však naopak. Se čtyřmi body musela přezimovat předposlední a tudíž s nepříliš optimistickými jarními vyhlídkami.

I proto bylo rozhodnutí svazu o anulování sezony více méně vysvobozením pro FSC. „Samozřejmě nás to těší,“ uznal šéf fotbalistů Staré Říše Miroslav Nedvěd, že mu tato zpráva radost udělala. „Stejně si myslíme, že by to nemělo význam. I kdyby se to ještě stihlo rozjet, jen těžko by se dohrával zbytek podzimu. Asi by to nebylo příliš regulérní. Co vím, odpískali to v Rakousku i Německu,“ doplnil předseda klubu, kterému se sice ulevilo, ale zároveň ví, že takhle zpackaný podzim byl výstrahou před sezonou nadcházející.

A velmi podobně to vnímá i nejvyšší muž polenského Slavoje Jindřich Skočdopole, jehož divizní mančaft tabulku s pouhým jediným bodem dokonce uzavíral. „V první fázi mě spadl kámen ze srdce. To je logické. Polná má pěkné zázemí a chce hrát divizi,“ netajil Skočdopole, že záchranu bere všemi deseti. „Ale za chviličku z té euforie člověk vystřízliví, protože je to jen prodloužení problému. V dnešní době je strašně těžké sehnat hráče a doplnit kádr, abychom tam hráli důstojnější roli,“ uvědomuje si předseda Slavoje, že už podruhé v řadě Polná díky nedohrané soutěži utekla hrobníkovi z lopaty.