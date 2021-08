První kolo MOL Cupu nabídne okresní měření sil. Fotbalisté divizní Polné, kteří v předkole vyřadili Humpolec, se pokusí zaskočit druholigovou Jihlavu. Minimálně podle sázkových kancelářích je ale pravděpodobnost pramalá.

Ján Kubík nemá na zápas proti Jihlavě dobré vzpomínky. Ještě jako kouč Humpolce musel kousat debakl 9:0. | Foto: Deník/Kamil Vaněk

Sotva dvacet kilometrů. To už se fotbalistům FC Vysočina dlouho nepoštěstilo, aby tak krátkou cestu absolvovali na hřiště soupeře při vážném zápase. Pro postup do druhého kola vyrazí do Polné. „Podobná utkání bývají hodně obtížná. Už se několikrát stalo, že týmy z nižších soutěží dokázaly silnější soupeře potrápit. Musíme k tomu přistoupit velmi zodpovědně,“ uvedl trenér Jan Kameník a útočník Radek Křivánek mu přizvukoval. „Těšíme se. Bude to ale těžké, domácí budou nabuzení,“ předpověděl.