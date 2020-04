Jaké finanční dopady na klub bude mít tato situace?

Jindřich Skočdopole (Slavoj Polná): To je odvislé od toho, jak dlouho to bude trvat. Podnikatelé budou samozřejmě nejprve řešit své problémy, a až pak se budou hledat peníze na sport. Já ale doufám, že se dotáhne do konce projekt MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – pozn. aut.) Můj klub, který drží hodně sportovců nad vodou. A celkově doufám, že to zvládneme a po stránce ekonomické tuhle těžkou dobu přečkáme.

Miroslav Nedvěd (Stará Říše): Myslím, že to nějaký dopad mít určitě bude. Sponzoři, kteří vám něco dávali, potažmo i já, protože nás se to také dotklo, ten přísun peněz omezí. Je otázka, jak se ekonomika dokáže znovu nastartovat, ale poskytovatelé darů budou peníze více obracet. Budou možná přispívat spíše na sociální služby. Vidím to dost bledě.

Hráči zřejmě musí také očekávat, že jejich finanční odměny nebudou takové. Chápou to?

Skočdopole: Předpokládám, že hráči budou loajální, v tom by problém být neměl. Naštěstí jsme ty tři černochy, které jsme zkoušeli, poslali poslední den, kdy byly otevřené hranice, domů. Tím jsme si ušetřili další starosti.

Nedvěd: Vůbec jsem to s nimi neprobíral a někteří to možná ani nebudou chápat, protože jsou nesoudní. Myslím ale, že by to tak měli chápat, pokud nežijí v jiném světě. Pokud nemají zavřené oči a vidí to, tak je jasné, že snižování mezd přijde, jako je to všude ve světě.

Nebojíte se, že budou chtít odejít?

Skočdopole: Spíš se může stát, že jich bude na trhu více. Pokud se neotevřou hranice, tak hráči, kteří hráli v zahraničí, se vrátí domů a budou volní.

Nedvěd: Není to vyloučené, klidně se to může stát. My naznačíme, že za těch podmínek, co tu byly, to momentálně nepůjde. A pokud vycítí šanci získat toho hráče jiný klub, a ty podmínky mu dá, tak nevím jestli ho udržíme. Ale bude záležet, v jakém termínu se to bude řešit. Od prvního do dvacátého června by to bylo bez odstupného, ale možná se tento termín teď posune. Bude to určitě hodně zajímavé.