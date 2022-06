Ovšem hráči Kästle CZ ve finálovém utkání svého soka trápili o poznání víc, než jak hovoří výsledek. „Řekli jsme si, že budeme hodně trénovat, ale před turnajem jsme šli jednou na trénink. Očividně to nestačilo. Až po prvním zápase jsme pochopili, o co vlastně jde. Finále proti silnému soupeři bylo něco jiného, ale stejně jsme rupli. Upřímně byl dobrý a nad naše síly. Gratulujeme a doufám, že si někdy zase zahrajeme a budeme lépe připravení,“ řekl Petr Kutal z týmu Kästle CZ.

Duel o třetí příčku se nakonec po dohodě obou mužstev odehrál jen penaltově. Uspěl Litobal, čtvrtá příčka připadla týmu Stora Enso Wood Products Ždírec. „V semifinále jsme mysleli na nejvyšší příčky, nicméně jsme se museli sklonit před kvalitou soupeře. Naši kluci už byli unavení, ale odvedli slušný výkon a třetí místo je pro nás úspěch,“ pronesl kapitán Litobalu Jiří Trnka.

Mírné zklamání překousával výběr ze Ždírce nad Doubravou. „Mohli jsme být úspěšnější, ale penalty rozhodly o tom, kdo bude lepší,“ bral čtvrtou pozici sportovně gólman Pavel Losenický.

O páté až šesté místo se hrálo na dvě utkání a po úvodní remíze 3:3 zvítězil Start Zelený v odvetě 3:1. „Chytli jsme těžkou skupinu, ale každý chce zakončit turnaj výherně. Soupeřům jsme dali remízou čichnout, mysleli, že je znovu podceníme, což se nestalo,“ uvedl Martin Žák z týmu Start Zelený.

Šestá příčka v Polné tak nakonec připadla na celek Sixpointtwo. „Chyběla nám šikovnost, taktická vyspělost a taky trochu zkušenost rozhodčích,“ zhodnotil turnaj jeho kapitán Jiří Vepřek.

Výsledky krajského kola

Skupina A: Agrostroj Pelhřimov – Kästle CZ a.s. 7:1, Kästle CZ a.s. – Start Zelený s.r.o. 5:0. Agrostroj Pelhřimov – Start Zelený s.r.o. 9:2.

Skupina B: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. – Sixpointtwo s.r.o. 2:0. Sixpointtwo s.r.o. – Litobal s.r.o. 0:6, Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. – Litobal s.r.o. 0:3.

Semifinále: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. – Agrostroj Pelhřimov 0:7, Kästle CZ a.s. – Litobal s.r.o. 4:1.

O 5. místo: Start Zelený s.r.o. – Sixpointtwo s.r.o. 3:3 a 3:1.

O 3. místo: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. – Litobal s.r.o. 0:1 na penalty.

Finále: Kästle CZ a.s. – Agrostroj Pelhřimov 2:8.

Konečné pořadí: 1. Agrostroj Pelhřimov, 2. Kästle CZ a.s., 3. Litobal s.r.o., 4. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o., 5. Start Zelený s.r.o., 6. Sixpointtwo s.r.o.

Byla to prima akce, přijedeme i příští rok, říká kapitán vítězů Homolka

Polná – Stylem start–cíl ovládli krajské kolo Zaměstnanecké ligy Deníku v Polné hráči týmu Agrostroj Pelhřimov. Už v pondělí je čeká semifinále v Poličce. „Chceme si zahrát i finále,“ říká kapitán vítězů Jan Homolka.

Tušil jste od začátku, že si jdete pro vítězství?

Soupeři byli kvalitní, ale dali jsme hodně gólů a taky nás podržel brankář, asi jsme po zásluze vyhráli.

Trénovali jste?

Trénink nebyl, ale všichni jsme z Pelhřimova a známe se dlouho.

Jak jste si užil takový turnaj?

Byl krásně zorganizovaný, vyšlo nám super počasí, byla to prima akce. Myslím, že přijedeme i příští rok.

Jak vidíte vaše šance v semifinále?

Říkali jsme si s klukama už před týdnem, že bychom chtěli uhrát i finále. Myslím, že máme velké šance, tak uvidíme, co tam uhrajeme.

Jaká cena vás láká?

Líbilo by se nám druhé místo, čtyři dny ve Františkových Lázních, to by bylo fajn. Snad se nám poštěstí.