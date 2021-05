Fotbaloví dorostenci FKM Vysočina Jihlava prahnou po elitní soutěži, jenže boj o postup se kvůli anulování sezony znovu o rok posouvá. Manažer jihlavské mládeže Josef Morkus to bere tak, jak to je.

Josef Morkus. | Foto: Deník/VLP Externista

V sezoně 2018/2019 skončila Vysočina poslední v nejvyšší soutěži starších dorostenců, a tím pádem se musela poroučet o patro níž. Jasná vize kluby byla, co nejdříve se mezi elitu vrátit. Myšlenka pěkná, o tom žádná, a možná by to vyšlo, kdyby nepřišla pandemie koronaviru, která už dvě možnosti zmařila.