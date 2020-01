Jihlavský výběr U19 převzal na začátku nové sezony Luboš Prokopec, který byl seznámen i s jasným cílem, a tím byl návrat do elitní soutěže, z níž Vysočina po neúspěšné minulé sezoně opět spadla.

A po podzimu se zdá, že se šlo správným směrem, jelikož trenérovi svěřenci jsou na čele Moravskoslezské ligy staršího dorostu. K tomu jim dopomohlo dvanáct výher.

Ovšem na záda jim dýchá druhý Frýdek-Místek, který má jen bodovou ztrátu, a Jihlavě se v odvetách pokusí jistojistě nabourat předsezonní plány. „Všechno ale máme ve svých rukou, takže se nemusíme ohlížet na ostatní a můžeme se soustředit pouze sami na sebe,“ hodnotil první dějství na webu FC Vysočina Luboš Prokopec.

Ten byl s umístěním na postupové příčce spokojený, ale rezervy na podzim viděl. „Představovali jsme si, že z patnácti odehraných duelů budeme mít o několik bodů více,“ potvrzuje kouč FC Vysočina, který ale hráčům věří. „V silách týmu je postoupit. Věřím, že se z podzimní části poučíme a na jaře se vyvarujeme blackoutů, které jsme zažili v Blansku a doma s Frýdkem, abychom jarní část zvládli a postoupili. Úkolem je také připravit hráče tak, aby se dále zlepšovali a zaujali trenéry v dospělých kategoriích, jako tomu bylo u Karla Pojezného, kterému dali trenéři dospělého áčka šanci. Z toho máme radost,“ doplňuje Prokopec.

Jeho tým se letos poprvé sešel včera. O ligové body si zahraje 15. března, kdy hostí zálohu ostravského Baníku.

Mladší dorostenci U17 a svěřenci trenéra Kamila Průši jsou po podzimní části třetí, jelikož ztratili několik bodů v úvodu sezony. „Ze začátku jsme měli dosti kolísavé výkony,“ říká Průša, který ale vzápětí přidal pádné důvody: „Myslím si, že jsme se během podzimu postupně herně i kondičně zlepšovali. Ve druhé polovině soutěže se již naše výkony celkem ustálily. Naše výkony a výsledky nehodnotím špatně. Stále jsme se soustředili na určité rozdělení minutáže mezi všechny hráče. V každém utkání jsme minimálně pět hráčů zhruba v polovině utkání měnili. A proto musí být všem jasné, že po takovémto střídání vždy chvíli trvá, než si hra opět sedne.“

Jeho tým ztrácí na první Ostravu B sedm bodů, na druhé „béčko“ Brna tři. „Trenér nemůže být nikdy spokojen. Celková spokojenost by byla pouze tehdy, kdybychom všechny soupeře přehráli,a vedli tak tabulku bez ztráty bodu,“ má jasno Kamil Průša, který přivítal své svěřence v tomto roce poprvé včera. „Trénovali jsme až do 6. prosince. Poté měli hráči zhruba tři týdny absolutní volno a od 26. prosince najeli na individuální tréninkový plán,“ přibližuje kouč mladšího dorostu Jihlavy, který by měl mít pro odvetnou část k dispozici hodně podobný kádr jako na podzim.