Větší šikovnost v zakončení. To byl klíčový atribut v některých pátečních a sobotních zápasech klubů z Vysočiny v předkole MOL Cupu. Své by o tom mohli vyprávět třeba v Havlíčkově Brodě či Velké Bíteši.

Fotbalisté divizního Slovanu se třetiligovému krajskému rivalovi z Velkého Meziříčí herně vyrovnali, ale konečné skóre vyznělo pro hosty. „Podle mého jsme byli aktivnější, více na balonu, ale rozhodla větší zkušenost hostujícího celku,“ popisoval trenér Havlíčkova Brodu Jindřich Adamec.

Toho mrzely především zbytečné individuální chyby ve vlastním velkém čtverci. „Bohužel se tyto chyby neustále opakují. Můžeme si říkat jak chceme, že je náš herní projev dobrý, jenže co je to platné, když pak na naše zaváhání doplácíme.“

V prvním i druhém dějství navíc Brod pokaždé inkasoval okamžitě poté, co se mu podařilo skórovat. „Nevím, čím to bylo způsobené. Na můj vkus jsme byli po vstřelených brankách až příliš zalezlí, jako bychom odpočívali. Chtělo to od nás více aktivity,“ dodal Adamec.

Rozhodnuto. Moravskoslezská divize se bude od přespříští sezony znovu rozšiřovat

Jeho protějšek byl spokojený s postupem, ale s výkonem svého celku rozhodně ne. „Vyrovnaný zápas rozhodly maličkosti. Dá se říci, že se na naši stranu přiklonilo více štěstí,“ neskrýval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Takový výkon by podle jeho slov ve třetí lize k bodovým ziskům nevedl. „K vidění byla spousta nepřesností, zápas neměl nikterak valnou úroveň. Pokud bychom takto měli hrát v prvním kole nového ročníku třetí ligy na hřišti Uherského Brodu, vraceli bychom se s prázdnou,“ zdůraznil.

V prvním kole MOL Cupu pak čeká na jeho svěřence pikantní duel na půdě rovněž divizního Startu Brno. Pikantní z toho důvodu, jelikož právě sem před měsícem zamířila z Meziříčí sourozenecká dvojice Robina a Patrika Demeterových. „Určitě je to lepší, než kdybychom měli jet do Znojma, s nímž se potkáme ve třetí lize. Kvůli bratrům Demeterovým to bude pikantní, možná by si měli vzít chrániče z obou stran,“ v nadsázce se pousmál Šimáček.

V pátečním okresním derby celků z Pelhřimovska na sebe narazily celky, které se potkají v nadcházející divizní sezoně. Humpolec doma po výsledku 1:3 nestačil na nováčka ze Speřic. „Utkání se mi z naší strany vůbec nelíbilo. Nasazení i kvalita hry od nás byly špatné,“ zlobil se lodivod Humpolce Roman Veselý.

Po první půli přitom jeho svěřenci vedli 1:0. „Po pauze jsme přenechali iniciativu hostům a musím říci, že Speřice hrály opravdu s velkou chutí. Jejich hráči byli neustále nebezpeční a naprosto zaslouženě zvítězili,“ doplnil Veselý.

Svoboda si troufá také v divizi. Metu jsem si stanovil, usmál se kanonýr Speřic

V naprostém protikladu k tomu byly pocity, jež zavlály v táboře Speřic. „Z naší strany šlo o kvalitní zápas. Sice tam od nás byly některé nedostatky, ale převažovala spokojenost,“ hodnotil duel kormidelník Speřic Jiří Holenda.

Současně věří, že podařený výsledek jeho mančaft příliš neukolébá. „Z postupu mám radost, ale možná by bylo směrem k divizní sezoně lepší, kdybychom dostali lekci. Některým klukům ten výsledek psychicky určitě pomůže. Jiné ale možná budeme muset vrátit na zem.“

Domácí prostředí k postupu v sobotu využili fotbalisté Žďáru a Ždírce. FC Žďas zdolal Velkou Bíteš 3:0 hlavně díky lepší koncovce. „I hosté měli své šance, ale rozhodl náš zodpovědný výkon. Odměnou pro kluky bude souboj proto Jihlavě, na nějž se všichni těšíme,“ lebedil si trenér Žďáru Václav Pohanka.

To Ždírec rozstřílel Starou Říši vysoko 5:0. „Od prvního gólu šlo jen o to, jak vysokou výhrou zápas skončí,“ pochvaloval si kouč Tatranu Michal Votava, jehož ovečky v dalším kole narazí na druholigovou Líšeň. „Doufám, že přijde hodně lidí a budeme si moci užít parádní atmosféru. Líšeň sice nemá takové jméno, ale můžeme proti ní jen překvapit,“ dodal.

MOL CUP - 1. KOLO

ŽĎÁR N. S. – JIHLAVA

ŽDÍREC N. D. – Líšeň

Start Brno – V. MEZIŘÍČÍ

Rosice – SPEŘICE



Oficiálním termínem 1. kola MOL Cupu je středa 17. srpna v 17.00.