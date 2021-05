Členové výkonného výboru KFS Vysočina se zatím sešli se dvěma kandidáty na předsedu FAČR, jejichž jména byla známa už delší dobu. „Výkonný výbor se 15. dubna sešel s Karlem Poborským a 28. dubna s Petrem Fouskem. Jednání se oběma kandidáty na předsedu byla konstruktivní a věcná, ale více podrobností v tuto chvíli uvádět nechci,“ řekl předseda KFS Vysočina Radek Zima. „S Vladimírem Šmicrem se o jeho kandidatuře budeme bavit na schůzce v pátek 7. dubna,“ dodal.

Vladimír Šmicer kandiduje za fotbalové hnutí Fevoluce, které usiluje o očistu tuzemského fotbalu. Fevoluce má svoje příznivce i na Vysočině.

Jasno o kandidátech do čela nové Fotbalové asociace České republiky bude v každém případě do dvou týdnů. „V úterý 11. května máme výkonný výbor, kde definitivně rozhodneme, koho budeme podporovat. Jednak na předsedu, potom na místopředsedu za Moravu a pak ještě do výkonného výboru FAČR,“ poukázal na nový termín pro vyjádření podpory příštím šéfům českého fotbalu předseda KFS Vysočina.

Členové výkonného výboru KFS Vysočina se už sešli rovněž s kandidáty na místopředsedu FAČR za Moravu Václavem Salačem z Heršpic u Slavkova a Jiřím Šidliakem z Kroměříže. „Objevila se i další jména, ale kandidaturu potvrdili zatím právě Václav Salač a Jiří Šidliak. Naopak žádná jména nejsou známa v souvislosti s kandidaturou do výkonného výboru, v němž mají moravské okresy a kraje dvě místa,“ doplnil informace Radek Zima.

Moravskou fotbalovou komoru tvoří spolu s Vysočinou kraje Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský. Zatím žádný z těchto krajů neuvedl, koho bude do čela FAČR podporovat. Valná hromada FAČR se uskuteční v Nymburce 3. června. „Veškeré kandidátky musí být na Fotbalové asociaci České republiky do 13. května do dvanácti hodin,“ upřesnil očekávaný termín Radek Zima.