Jihlava si přenesla formu z ligy i do Mol Cupu. Po 90 minutách dospělo pohárové utkání krajských rivalů až do pokutových kopů, ve kterých uspěl Žďár nad Sázavou a došlo na postupové oslavy za výhru 3:2.

Obměněná sestava Vysočině nepomohla ani v pohárovém zápase. Z původního složení z minulého ligového kola nastoupili pouze brankář Jágrik a obránci Chytrý - Boussou.

Na první vstřelenou branku čekali diváci do 35. minuty, kdy se prosadil Selnar. Do poločasu stihl srovnat Nedvěd z penalty a zápas začal od začátku. Jihlava si vedení vzala zpět v druhé půli, kdy navýšil Franěk v 57. minutě. Uplynulo pět minut a zápas byl opět srovnaný. Ke druhé penalte se postavil opět Nedvěd a chladnokrevně proměnil. Pokutové kopy, které dospěly až do osmé série, rozhodl svoji neproměněnou penaltou Boussou, který orazítkoval tyč. Na hřišti Žďáru nad Sázavou tímto propukly oslavy postupu. Již v pátek 30. srpna čeká Vysočinu další ligový zápas proti Viktorii Žižkov.

Deka na Jihlavě ale leží stále. David Oulehla se rozpovídal těsně po zápase. „Spousta hráčů, nedostává tolik prostoru v lize a nejsou dostatečně rozehraní. Dávalo logický smysl těmto hráčům dát šanci v pohárovém utkání. Na trávníku, i přes rozdíl dvou lig, nebyla vidět větší kvalita z naší strany. Za nás je toto vypadnutí ostuda.“ Řekl naštvaně hlavní trenér.

„V zápase jsme měli převahu a kontrolovali ho. Po třiceti minutách se nám podařilo otevřít skóre, ale naší hrou jsme nechali domácí srovnat. Zbytečnými chybami jsme soupeře vrátili do zápasu pokutovým kopem, který s přehledem proměnil. Do druhého poločasu jsme šli s třemi změnami v sestavě, kvůli pátečnímu střetnutí s Žižkovem. Vstup do poločasu byl dobrý a zápas jsme zpět překlopili na svoji stranu. V tu chvíli, kdy jsme si byli zápasem jisti, jsme soupeře vrátili na koni dalším pokutovým kopem. Chyběla kvalita v koncovce, větší koncentrace na zápas, a logicky s tímto výsledkem nemohu být absolutně spokojen.“

Osm sérií penalt je už opravdu hodně. „Osobně jsem nazažil tolik desítek za jeden zápas. To se jen tak nevidí. Mrzí mě, že se našemu brankáži nepodařilo chyit ani jednu z deseti, které proti nám Žďár kopal. Na druhou stranu, penalty jsou loterie. Zápas jsme měli otočit na svoji stranu a po 90 minutách slavit. Z tohoto zápasu se musíme co nejrychleji vzpamatovat a začít od začátku. Neohlížet se dozadu. V pátek nás čeká další zápas a uděláme všechno pro to, abychom z něj vyšli vítězně.” Dodal na závěr Oulehla.