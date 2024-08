Fotbalisté Vysočiny na domácím stadionu hostili v pátek 16. srpna Líšeň. Jihlava nevstoupila do ligy tak dobře, jak si přála, a potřebovala nutně budovat. Dobře ji ke zisku bodů nasměroval ve 26. minutě Křivánek, který dostal přesný centrovaný balón a hlavou otevřel skóre utkání. Líšeň ale stačila do poločasu srovnat zásluhou Jana Silného ve 37. minutě. Druhý poločas nabídl vlažnější start až do doby, než poslal Líšeň v 62. minutě Václav Dudl poprvé v zápase do vedení a Vysočina musela přepnout na režim maximální ofenzivy.

Líšeň byla od zisku tří bodů pár desítek vteřin. V nastavení po 90. minutě se ale postavil k rozehrání standardní situace z hrací poloviny Jakub Selnar a přesným centrem našel přesně hlavu naskakujícího Michala Smutného, který vystřelil Vysočině alespoň jeden bod. Po šesti kolech ale stále zůstává se třemi body na posledním místě Chance Národní Ligy. Remízu po zápase hodnotil osmnáctiletý mladík Michal Smutný.

„Bohužel, bod je stále málo, ale můžeme za něj být koneckonců rádi. Je to těžké hodnotit takhle bezprostředně po zápase, každopádně si myslím, že jsme soupeře v určitých pasážích opět přehrávali, ale stále nám chybí to pověstné štěstíčko v koncovce,” okomentoval Michal Smutný utkání s Líšní.

Počas zápasu nedělalo problém trenéru Oulehlovi několikrát zvednout hlas, „Bohužel jsme dnes byli většinou u všeho pozdě, prohrávali jsme osobní souboje ve středu hřiště. Opět jsme toho hodně naběhali, protože následně ty odražené míče k soupeři stojí více a více sil,” vyjádřil se Smutný.

Vysočina okupuje po šesti kolech stále poslední místo tabulky. „Neřekl bych, že jsme pod nějakým větším tlakem. Na to, kolik máme bodů, panuje v kabině dobrá nálada, jsme nastavení tak, abychom vyhrávali zápasy a necháváme na hřišti všechno. Bohužel, laciné chyby a laciné góly nás ty zápasy stojí,” říká perspektivní Smutný.

Vyrovnávací gól Jihlavy v zápase s Líšní v nastavení druhého poločasu. | Video: Milan Horák

Jaké pokyny dostal od trenéra před nástupem na hřiště? „Pokyn byl samozřejmě srovnat, dát co nejvíce gólů, ideálně dva,” usmívá se Smutný. „Každopádně jsem rád i za ten srovnávající gól.”

Michal Smutný ještě tři měsíce dozadu oblékal dres mládežnické Chrudimi „Určitě bych nevěřil, že dostanu šanci v seniorském fotbale, ale dělám pro to všechno, jsem rád za každou příležitost, kterou na hřišti dostanu. Z druhé dorostenecké ligy je to velký skok, ale cítím, že je to lepší a lepší, na tréninku se cítím dobře, mám větší sebevědomí,” komentuje své působení v Jihlavě Smutný.

„V Prostějově musíme bezpochyby bodovat, ale nechci si to moc dávat do hlavy, protože pak se velmi těžko hraje, máte svázané nohy, ale ano, bezpochyby musíme odvézt tři body bodů,” doplnil střelec vyrovnávacího gólu Smutný.