Do krajského města dorazí klokani. Stará garda pražských Bohemians kývla na nabídku FC Vysočina a v sobotu si přijede zahrát přátelský mač proti bývalým hráčům Jihlavy.

Bývalí hráči FC Vysočina Jihlava (u míče Ivo Koníř) se v sobotu střetnout na hřišti Na Stoupách se starou gardou Bohemians. | Foto: Deník / VLP Externista

Ti se snaží každý rok alespoň jednou sejít. „Vloni jsme byli ve Vladislavi na oslavě sta let fotbalu, ale letos jsme ještě nehráli,“ říká jeden z bývalých jihlavských hráčů a organizátorů zápasů staré gardy Ivo Koníř. „Nabídek máme spoustu, ale problém je se sejít. Pokud to všem v sobotu vyjde, mělo by nás být asi šestnáct,“ doplňuje.