Minulý víkend se uskutečnil kemp národního týmu v malém fotbalu v areálu Českého Dubu, na kterém se objevilo čtyřiadvacet hráčů. „Chtěli jsme dát dohromady to nejlepší, co máme k dispozici, proto jsme vybrali prosincový termín, kdy mají všichni volno a neměli jsme téměř žádné komplikace s uvolňováním. Potřebujeme se sehrát, protože jsme dva roky neměli pořádnou akci. Kladli jsme důraz na to, aby se kluci fotbalově poznali, věděli o tom, co jeden nebo druhý chtějí hrát. Zaměřovali jsme se na detaily, na věci, o nichž víme, že zápasy rozhodují. Dva roky jsme neměli možnost tohle vůbec trénovat, zkoušet v utkáních. Kemp byl vysloveně na to, aby se kluci navnadili na stejnou notu a načichli atmosférou v reprezentaci,“ objasnil generální manažer českého výběru Luděk Zelenka.

Mezi nominovanými nechyběla brněnská čtveřice Patrik Levčík, Bohumír Doubravský, David Presl, Tomáš Pospiš, blanenský tandem Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr a jihlavská dvojice Richard Svoboda, Antonín Plichta. „V rámci projektu Nová repre máme třicet hráčů pro A výběr a chtěli jsme je mít po kupě, někteří se ovšem omluvili například pro zranění. Přesto jsme tam měli to nejlepší, co v současnosti Superliga malého fotbalu nabízí, a jsem moc spokojený, jak všichni měli zájem se kempu zúčastnit. Jednak i proto, jak k tomu přistoupili, nebyl to žádný vánoční večírek, hlavně se trénovalo, měli jsme čtyři tréninky a dva přípravné zápasy. Všichni si mákli a myslím, že kemp přesně splnil efekt, aby se kluci poznali a aby nás přesvědčili, že jsou ti správní pro reprezentační tým,“ podotkl manažer.

Oba přípravné duely český celek jasně vyhrál, v prvním předčil rezervu Slovanu Liberec, ve druhém vítěze prvního ročníku Podještědské ligy, tedy Český Dub. „Tam jsme si zkoušeli například varianty hry v oslabení. Oba dva zápasy splnily účel a moc se mi líbil náš přístup. Jsem rád i za soupeře, že měli konfrontaci s reprezentací. Oba duely jsme vyhráli relativně výrazně, ale o to úplně nešlo. Zapojili jsme všechny kluky, zkusili jsme, co jsme předtím trénovali, například standardky a jiné nácviky,“ líčil Zelenka.

Mistrovství Evropy v Košicích je v plánu od 4. do 11. června 2022. „Ještě odehrajeme nějaké přáteláky se superligovými výběry, ale v příštím roce nás čeká víceméně jedná velká akce, což bude Euro,“ dodal.

Reprezentační tým na kempu v Českém Dubu

Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Dominik Kunický (Brno), Tomáš Bezstarosti (Koráb Praha)

Hráči do pole: Stanislav Mařík, David Podzimek, František Hakl, Tomáš Jelínek, Radek Šírl, Pavel Šultes (všichni Staropramen Praha), Patrik Levčík, Bohumír Doubravský, David Presl, Tomáš Pospiš (všichni Brno), Richard Svoboda, Antonín Plichta (oba Jihlava), Pavel Kucharčuk, Zdeněk Fládr (oba Blanensko), Vojtěch Pazdera, Jan Tögel (oba Olomouc), David Sandr (Příbram), David Macháček (Koráb Praha), Jan Rosůlek (Pardubice), Daniel Kasal (Most), Jaromír Frébort (Ostrava)