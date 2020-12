Ingredience: 500g hladké mouky, 250ml smetany ke šlehání (33%), 3 žloutky, špetka soli, 60g cukru (dávám třtinový, jsou to asi 3 lžíce), 100g změklého másla, 20g droždí, vanilkový extrakt (nemusí být), vejce navíc na potření, mandlové lupínky na posypání, 1 lžíce másla, 1 lžíce medu.

Postup: Do hrnku ohřejeme smetanu (cca 40° – ať není horká prostě), rozdrobíme do ní čerstvé droždí, přidáme část cukru (třeba lžíci), jemně poprášíme hladkou moukou, přikryjeme utěrkou a necháme 10 minut na teplém místě vzejít kvásek. Mezitím si odvážíme mouku do větší misky, po okrajích posolíme, uprostřed uděláme důlek. Vlijeme tam vzešlý kvásek. Od středu párkrát promícháme, přidáme žloutky, zbytek cukru, změklé máslo (nebo nastrouhané), jestli chcete tak i rozinky, vanilkový extrakt (lze vynechat) a vymísíme v těsto. Jestli máte domácí pekárnu nebo nějakého pomocníka na hnětení těsta, ulehčíte si práci.

Přikryjeme utěrkou a necháme hodinu kynout. Pak rozdělíme na válu na 6 dílů, zapleteme, přendáme na plech, necháme ještě kynout cca půl hodiny, pak pomašlujeme rozkvedlaným vajíčkem, posypeme mandlovými lupínky a pečeme ve vyhřáté troubě na 180°C do zlatova a hlavně propečena (asi 25 minut). Zkuste pak špejlí. Hned po vytažení potřeme mašlovačkou rozpuštěným máslem s medem.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.