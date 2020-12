Ingredience: Korpus: 100 g lískových ořechů, 100 g mouky (hladkou nebo jakoukoliv, klidně mixnout oves), 2 lžíce kakaa, 2 žloutky, 1 lžíce rumu (nebo medoviny), 140 g studeného másla (lze nahradit tvarohem), 70 g cukr (třtinový, nebo co máte rádi), 1 lžička skořice.

Krém: 250 g mascarpone, 200 g bílé čokolády, 200 ml smetany ke šlehání 33%, marmeláda

Postup: Smícháme sypké suroviny na korpus – tedy rozmixované ořechy, mouku, kakao, cukr a skořici. Nakrájíme studené máslo, přidáme žloutky, lžíci rumu a prsty vytvoříme nejprve drobenku. Pak spojíme v těsto. Natlačíme do formy tak, že vytvoříme dno koláče včetně vyšších okrajů. Vidličkou propícháme dno a dáme do lednice na 20 minut. Troubu necháme rozehřát na 175 °C. Mezitím si nejlépe ve vodní lázni rozehřejeme 100 ml smetany, rozpustíme v ní bílou čokoládu. Odstavíme, rozmícháme do hladka a necháme vychladnout. Korpus na koláč pečeme ve vyhřáté troubě na 175 °C 10 minut, déle ne, aby nezhořkl. Poté necháme dojít jen volně na lince ve formě do vychladnutí. Na krém si vyšleháme zbytek šlehačky, mascarpone a předpřipravenou směs rozpuštěné bílé čokolády ve smetaně. Vše vychlazeno z lednice. Nešleháme zbytečně příliš dlouho, aby se nepřešlehalo mascarpone. Ochutnáme, podle chuti můžeme přisladit moučkovým cukrem, ale čokoláda by měla krém dostatečně osladit. Krém rozprostřeme na vychladlý korpus a zarovnáme. Marmeládou uděláme srdíčka. Dáme vychladit do lednice.



Tip od Markéty: „Marmeládou jsem dělala puntíky a pak je párátkem projela, jako bych chtěla každou tečku rozpůlit. Tak vzniknou srdíčka.“

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.