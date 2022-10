Do pátku 30. září máte možnost zajít do nejbližší sokolovny a vyzkoušet, co tam na vás nebo vaše děti čeká. Rádi se vám budou věnovat zkušení trenéři a cvičitelé. Určitě se s nimi domluvíte na tom, která náplň Sokola by byla pro vaše potřeby nejlepší.

Připravili jsme pětidílný seriál, který vás seznámí s tím, co se na nářadí v sokolovnách nejčastěji cvičí. Cvičitelé ze Sokola vám předvedou základní cviky a poradí, na co si dát při jejich správném provádění pozor.

Leťte sokolíci. Začít sportovat už ve školce zabrání řadě neduhů

Před každým cvičením doporučujeme zahřát a mobilizovat/rozhýbat alespoň klouby, které budou zatěžovány. Na konci cvičení je naopak vhodné se protáhnout pomocí statických protahovacích cviků. Pokud si nejste jisti, jak na to, zkušení trenéři či cvičitelé v Sokole vám rádi poradí. Předejdete tím případnému zranění a zvětšíte rozsah pohybu.

Začínáme s výponem na žebřinách, kterým posilníte lýtkové svaly

Jak na to? Postavte se na první příčku žebřin a pomalu spouštějte paty dolů, zvedejte se až do výponu na špičkách. Cvičte obě nohy současně, nebo cvičte střídavě nejprve na jedné a potom na druhé.

Výpady na žebřinách - posílení stehen a hýždí

Postavte se zády k žebřinám a zapřete si jednu nohu. Druhou nohou provádějte dřep tak, aby se stehno dostalo do roviny s podlahou. Podstatné je, aby koleno mířilo nad špičku, nikoliv dovnitř nebo ven.