Ještě před čtrnácti dny žil Lukáš Anděl v nejistotě. Jen doufal, že se co nejdříve ozve klub, který by o jeho služby měl zájem. „Doufám, že se to rozhoupe a něco zajímavého podepíši,“ přál si tehdy.

A přání se mladému hokejistovi, který většinu své kariéry oblékal dres Dukly, splnilo. Po volném hráči sáhlo extraligové Dynamo. „Samozřejmě, že jsme spokojený, že jsem v Pardubicích. Chtěl jsem hrát extraligu, protože to je pro mě velká výzva. A já jsem rád, že můžu být tady,“ komentuje Lukáš Anděl nyní.

V posledních týdnech se jeho přestup řešil hodně. Variant bylo více. „Byly tam i jiné extraligové týmy, ale ty nakonec nedopadly. Řešily se i některé prvoligové,“ prozrazuje. „Ale nakonec jsem se rozhodl pro Pardubice. Už jsem tu dva týdny a jsem tu spokojený,“ těší rodáka z Jihlavy, který to domů nebude mít daleko. „I to trochu zohlednilo výběr. Je to hodinu a čtvrt cesty. V Jihlavě jsem za chvíli. Lepší, než jezdit odněkud tři hodiny,“ přiznal.

Nové prostředí a kabina ho přijala dobře. „Nebylo těžké zapadnout. Kluci mě mezi sebe vzali, doufám, že to tak bude pokračovat,“ tvrdí nová posila pardubické ofenzivy, která několik hráčů dobře zná. „I díky tomu to bylo jednodušší. S Honzou Mandátem jsem hrával v Jihlavě v mládežnických kategoriích. Honzu Zdráhala znám z reprezentace a pár kluků z Pardubic nám pomáhalo v Dukle,“ doplňuje.

Mladou pušku také potěšil přístup vedení i trenérů. „Ode všech je na vysoké úrovni. Hráči, realizační tým. Všichni k tomu přistupují profesionálně,“ říká nová akvizice Dynama, která má i obrovskou motivaci se ukázat.

Ačkoliv ví, že nebude lehké se v kádru prosadit. „Samozřejmě, že konkurence je veliká, je to extraliga. Ale já na sobě budu makat. Dal jsem si cíl, abych si tady zahrál. Je to nejvíc, co člověk může u nás hrát,“ má jasno Lukáš Anděl, který už si nejvyšší soutěž v dresu Dukly a Zlína zahrál.

Jak naznačil. Vydá se ze všeho, aby na tyto starty, kterých posbíral jednašedesát, mohl navázat. V přípravě proto nevypustí nic. „Já jsem přišel, a zrovna byl testovací týden. Na uvítanou dobrý,“ zasmál se. „Ale myslím, že připravený jsem byl dobře. Běhali jsme tři kilometry, skákali do dálky. Byly tam shyby, benč, mrtvý tah, dřepy. Prostě komplexní testy, aby trenéři věděli, jak na tom jsme. A dělalo se to i pro kontrolu. Tyhle testy budou na konci letní přípravy. Ukáže se, jak se kdo posunul. To se mi líbí,“ komentuje útočník.

A jaké budou klubové cíle? „O tomto jsme se zatím nebavili. Já ale doufám, že cíle budou ty nejvyšší, hrát play-off. Každý tým to tak určitě bude mít. Ale teď je letní příprava, až na ledě se ukáže, co si budeme moci dávat za cíle,“ myslí si Anděl.

Společně se svými novými spoluhráči bude muset "suchou" přípravu absolvovat ještě čtrnáct dnů. „Do konce června máme letní přípravu, ale už šestnáctého jdeme na led, abychom si osahali výstroj. A co vím, tak tam budeme trénovat jen dovednosti, střelbu, kličky. Pak budou dva tři týdny volné, a potom na to zase vlítneme,“ uzavírá Anděl.