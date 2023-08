HC Dukla, město Jihlava a Perinvest Group uspořádají začátkem nového školního roku v krajském městě mimořádnou hokejovou šou. Na Masarykově náměstí se premiérově uskuteční NHL Global Fan Tour. Jedná se o pestrou škálu interaktivních hokejových atrakcí pro širokou veřejnost.

V Jihlavě se pátého září uskuteční NHL Global Fan Tour. | Foto: Deník/Jan Karásek

NHL Global Fan Tour je celodenní program pro širokou veřejnost. V Jihlavě se odehraje pátého září na třinácti interaktivních stanovištích.

Na nich si můžete vyzkoušet své hokejové dovednosti a zasoutěžit si o ceny s logem akce podepsané hráči NHL. „Na dopoledne již máme přihlášeno na osm set dětí ze škol,“ uvedl jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban.

Odpoledne bude program přístupný i pro širokou veřejnost. Akci podporuje i město Jihlava. „Je to dobrá akce. Zvlášť když se do ní zapojí tolik dětí, to je naprosto skvělé,“ těší zájem o účast primátora Jihlavy Petra Ryšku.

Zkušení organizátoři mají jasno, o které z nabízených atrakcí bude největší zájem. „Nejpopulárnější je v této době virtuální realita,“ netají Adam Šaffer z pořádající agentury. „Máme hráčskou i brankářskou, takže fanoušci si mohou vyzkoušet, jaké to je být v kůži hráči či brankáře.“

Své zkušenosti s ní má i jihlavský odchovanec a od léta gólman Los Angeles Kings David Rittich: „Hodně brankářů, včetně mě, jí má doma a trénují na ní reflexy,“ prozradil. „Využívají ji kluby NHL i v Evropě. Kdyby nic jiného, tak toto určitě za vyzkoušení stojí.“

Na NHL Global Fan Tour se představí i hráči prvoligové Dukly Jihlava. Od půl třetí do půl páté budu asistovat u jednotlivých stanovišť. Na celou akci plynule naváže tradiční Fans Day Dukly s představením týmu, nového dresu a autogramiádou.

Více o akci vám řeknou jednatel HC Dukla Bedřich Ščerban, primátor Jihlavy Petr Ryška, zástupce organizátora Adam Šaffer a dlouholetý gólman NHL David Rittich v našem videu:

Zdroj: Deník/Karel Líbal

