Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) vydal 4. května rozhodnutí, které se někomu líbilo, někomu nikoliv. Zrušení rozehraného ročníku 2020/2021 v amatérských soutěžích se dotklo i hráčů TJ Sapeli Polná, jenž hrají krajský přebor.

A takový konec hnul šéfovi klubu Jiřímu Babínkovi žlučí. „Já v tom vidím alibismus představitelů FAČR. Při současných číslech bylo jasné, že se to rozvolní, a ty kluby už teď mohly začít fungovat. Minimálně podzimní část soutěží se dala v pohodě dohrát. Ti, kteří se udržovali, dostali další facku,“ zlobí se předseda a také trenér sapeláků.

Bere to však nejen z pohledu svého klubu, ale mrzí ho to i za soupeře, kteří měli ambice jít výš. „Ti, co měli snahu postoupit, budou čekat další rok. A kdo ví, jestli na to budou mít opět takový mančaft. Je mi líto Pelhřimova, který byl již druhý rok jasně nejlepší a postup by si zasloužil. Odmakali to, obětovali tomu něco, a nic z toho. Podobně dopadly i týmy v dalších soutěžích. Je to hrůza. Nechci říci, že to je úplně podrazácké, ale je to velké zklamání,“ pokračoval Babínek.

On by se přitom nebránil tomu, aby se tento anulovaný ročník klidně protáhl až do letních prázdnin. „Při troše dobré vůle to šlo dohrát, mimo MSFL. Proč bylo dané, že se musí skončit posledního června? Všichni se v téhle době museli přizpůsobit – firmy, lékaři, občané – tak proč by se nemohlo hrát ještě v červenci?“ ptá se.

Tím naráží na fotbalové EURO, které se v tu dobu rozjede a spousta činovníků ze svazu se ho bude chtít divácky zúčastnit. „Pamatuji si jeden ročník, kdy jsme snad museli mít dohráno do desátého června. Je to další velká kaňka a jen potvrzení toho, že tu zřejmě jde „jen“ o funkce,“ nebere si servítky. „Jasně, počátkem června se volí nové vedení FAČR, ale to přece neznamená, že se znovu nemohou rozjet soutěže. Asi za všechno nemůže jeho vedení, prsty v tom má i část klubů. Například snad více než dvě třetiny týmů z ČFL (České fotbalové ligy – pozn. autora) nechtělo, aby se soutěže restartovaly. Přitom právě třetí ligy rozhodují o pokračování soutěží od divizí až do čtvrtých tříd,“ kroutí hlavou.

Děsí se i jiné věci. „Je potřeba si uvědomit, že nejde jen o fotbal. Ve stejné situaci jsou všechny sporty – sokolové, skautové a tak dále. Pokud nebudou lidé sportovat, bude to mít dalekosáhlé následky. Zdravotní i výchovné,“ dodává.

Jako majitel klubu ví moc dobře, že dopad bude mít tento nedohraný ročník i z pohledu sponzorských darů. „Pokud nehrajete soutěže, nemůžete ani za partnery chodit a chtít podporu, protože nevykazujete oficiálně činnost. Stejně je to až hanba někam jít a žádat o něco, protože fotbal už nemá velkou morální hodnotu. Aby také měl, když je předseda i místopředseda vyšetřovaný, a o sportovní agentuře nemluvě,“ nebral si servítky.

Ještě více ho ale mrzí, že kvůli tak dlouhé pauze, kterou působila vládní opatření, půjde dolů už tak upadající úroveň fotbalu. „Za pár let budeme počítat, kolik skončilo dětí, mladších i starších hráčů, a určitě i klubů. Po tom, co se tady celkově předvedlo, zahyne ten o sport o to dříve,“ míní šéf Sapeli Polná, který naopak chválí ty, co byli v těžké době aktivní. „Smekám před těmi, co sportovali a udržovali se, protože to neměli jednoduché. Ale moc mě mrzí, že se alespoň ty tři zápasy neodehrály,“ uzavřel.