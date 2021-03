Na podzim měla Dukla Jihlava v jednu chvíli na bankovním účtě nulu. Je nyní situace lepší?

Ta nula není úplně přesná. Nebylo to tak, že bychom byli bez peněz. K vykreslení situace musím popsat strukturu financování Dukly Jihlava. Když se budeme zaměřovat na to nejpodstatnější, máme financování založené na čtyřech pilířích. To je sponzoring, ticketing, catering a provoz hal. Od dvanáctého března nám v podstatě tři z toho nejedou. Nejede provoz hal, až na výjimky v průběhu toho období nepronajímáme ledy. Hraje se bez diváků, jen krátkou dobu byl na stadion pouštěný omezený počet, takže nejede ticketing a ten je samozřejmě spojený s cateringem. Když nám tyto tři pilíře vypadly, cash-flow to zásadně nabouralo.

Kde se pak daly sehnat peníze?

My jsme měli nějaké zásoby, ty nám vydržely celkem dlouho, ale nepočítalo se s tím, že by omezení byla až na tolik měsíců. Dneska je to v součtu už přes 240 dní. Peníze pak došly a my se dostali do situace, kdy jsme neměli hotovost, abychom plnili naše závazky vůči hráčům.

Jak se k tomu hokejisté postavili?

Domluvili jsme se a znovu musím zopakovat, že jim děkuji za jejich přístup. Sami se chopili iniciativy a požádali, jestli by si mohli najít brigádu. Já jsem jim nabídl pomoc. Potěšilo mě, když klubová legenda pan Klapáč říkal, že si váží toho, co ti hráči udělali, že je vidět, jaký je jejich charakter. Je i vidět, jak pan Klapáč Duklu stále sleduje a je detailně v obraze.

Bedřich Ščerban



- narodil se 31. května 1964 v Jihlavě, kde dosud žije



- je ženatý a má dvě děti - syna a dceru



- jednatelem HC Dukla Jihlava se stal v roce 2008, krátce po ukončení hráčské kariéry



- člen Síně slávy českého hokeje



- držitel pěti medailí z Mistrovství světa v ledním hokeji a jedné medaile z olympijských her



- držitel Zlaté hokejky 1991, Dukle Jihlava jako hráč pomohl ke třem domácím titulům

Prozradíte, co hráči dělali?

Když šli na brigádu, nebyla to žádná exkluzivní místa. Vím, že třeba myli přepravky v Jipocaru nebo zametali piliny v Kronospanu. I to ukazuje, že ti kluci se práce nebojí a vzali to. Co mám zpětnou vazbu, firmy si je chválili. Jejich pracovní morálka byla příkladná, na hráčích bylo i vidět, že jsou fyzicky jinde než běžná populace. Třeba u přepravek trhali rekordy, stihli toho více (úsměv), ale to je logické, oni jsou opravdu nabušení. Jenom to potvrzuje to, co víme od dob Tyrše a vlastně i od starých Římanů, že pohyb a sport jednoznačně patří do společnosti.

Hráči chodí pořád na brigády, nebo už jsou nyní jen a pouze hokejisty?

To bylo jen na období, kdy byla zastavená soutěž, a nesmělo se hrát. V současné době se už plně věnují jen svému zaměstnání. Situace je v současné době lepší, Národní sportovní agentura vyplatila náhrady pro extraligové a prvoligové kluby, i majitel, statutární město Jihlava, pomohl a pak se hráči spolu s vedením složili na částku jeden a půl milionu, kterou jsme klubu taky pomohli, abychom překonali toto těžké období. Daří se nám také čerpat peníze z vládních covidových programů. Situace se tedy zlepšila, ale je to boj z měsíce na měsíc.

Zejména starší ročníky by mohlo napadnout, že Dukle přeci pomůže armáda…

(povzdech) To právě není pravda. Sice si držíme název, hlásíme se k historii, ale Dukla Jihlava už není od roku 1998 armádním klubem. Já se po svém nástupu několikrát snažil vyjednat zpátky armádní podporu, Dukla jako taková byla s armádou spojená vždy. Ale v současné době na nejvyšších místech není zájem a armáda si drží jen těch pár sportů, které má. Jsou to spíše individuální sporty, z kolektivních je tam jen volejbal v Dukle Liberec, co vím.

Už téměř rok trvají vládní opatření, mezi která patří i omezení sportování dětí. Jsou oprávněné obavy, že bude klubům v mládeži za několik let zcela chybět jedna věková kategorie hráčů?

Pokud se budeme bavit o hokeji, taková obava tady je, ale myslím, že toto je mnohem širší otázka. Teprve čas ukáže, jak velké škody se napáchaly tím, že jsme dětem zakázali sportovat. Pohyb jednoznačně patří k vývoji a rozvoji dítěte. K tomu, aby se učily žít v kolektivu, komunikovat, nacházet si cestu. O to všechno přišly, a dnes už víme, že děti ztloustly. V listopadu se objevila informace, že děti ztloustly od března o kilo a půl, dnes předpokládám, že to bude ještě horší. Pohyb u dětí, skrze vliv na tvorbu proteinu BNDF, podporuje rozvoj neuronů a to zejména výběžků – dendritů. Pohybová aktivita v dětství ovlivňuje úroveň kognitivních schopností: vnímání, kreativita, úspěch, IQ, řeč, matematika. To jsou škody, které se ukážou až časem a mě mrzí, že jsme nedokázali najít bezpečnou cestu, jak děti u sportu udržet a zároveň eliminovat covid-19. Myslím, že jednou zkonstatujeme, že tohle byla chyba.

Jaké problémy, kromě těch finančních, přináší koronavirus klubu?

Ty finanční jsou nejzásadnější, klub musí nějak fungovat a tady je sedmdesát lidí, které živí. Ale sport se hraje hlavně pro diváky a kontakt s lidmi mi hodně chybí. Je smutný pohled na prázdná hlediště. Když se zápas ještě povede, a kluci v této sezoně hrají atraktivní hokej, tak pak vidím jako dvojnásobnou škodu, že fanoušci nemůžou být u toho, společně to prožívat a radovat se. Všichni známe staré římské heslo chléb a hry a k tomu tady za současné situace nedochází.

Na druhou stranu, případné stěhování do azylu v Pelhřimově by mohlo být za současné situace jednodušší, nebo ne?

Logisticky je to stejné. Pelhřimov není tak daleko, takže si myslím, že fanoušci budou za týmem na domácí zápasy dojíždět a vidět ho. Přestěhovat klub, aby dva roky působil mimo svůj mateřský stadion, ale není jednoduché ani v této době.

Co se týká nové multifunkční arény, jste spokojen s výslednou vizualizací a postupem příprav?

Jednoznačně. Pracovní skupina, kterou vede David Beke, pracuje velmi dobře. Musím říct, že jsem velmi rád, že tam mohu být, naplňuje mě to. Všichni lidé tam jdou za jedním cílem, spolupracují a co se řekne, to se udělá. Důkazem je, že skupina pracuje už řadu měsíců a jedeme přesně podle harmonogramu.

Máte pocit, že nový stadion chtějí i Jihlavané?

Ano, Město Jihlava si zadalo Sociologický kvalitativní výzkum Jihlava – identita města a zaujala mě tam jedna věta. Cituji: "Pocit hrdosti je v Jihlavě spojován zejména s hokejem a sportem. Jen přes sport jsou Jihlaváci hrdí. Respondenti mají vysoká očekávání od nové multifunkční haly a těší se na ni." Tady je vidět, že město Jihlava trefilo hřebíček na hlavičku, že se rozhodlo realizovat výstavbu multifunkční arény. Já ve svém okolí neznám nikoho, a setkávám se s širokou komunitou lidí, kdo by se na tu halu netěšil.

Mohou lidé stále přispět na výstavbu a vyjádřit tak nové aréně svou podporu?

Sbírka na podporu výstavby stále existuje, lidé příspívají takovou částkou, jakou mohou. Je to proto, aby vyjádřili svoji sounáležitost se stavbou a svůj názor, že se na stavbu těší a zároveň nám pomohli s financováním. Aréna Jihlavu i Vysočinu pozvedne a bude to monument, který bude známý nejen v Čechách, ale po celém světě. I v Německu už vyšel článek o přípravě stavby a všichni se o ní vyjadřovali velmi pozitivně.

V minulosti jste chtěl halu za městem. Změnil jste už názor, nebo si pořád myslíte, že by bylo lepší stavět u výpadovky na Pelhřimov?

Musím říct, že jsem názor změnil. Výsledný projekt u vysoké školy je pojatý jako kampus s návazností na promenády a s výhledy na město. Jsou tam pobytové schody naproti vysoké škole, kavárna a tak dále. Můj původní názor pak byl ovlivněn i tím, že vím, co za starosti a práci bude ty dva roky klub provést s co nejnižšími ztrátami, když bude hrát mimo své město. Ale průběh prací mě přesvědčil, že rozhodnutí zastupitelstva bylo správné.

Nepropadáte nostalgii, když si uvědomíte, že za rok tady už Horácký zimní stadion nebude?

Určitě. Já tady strávil celý život, sledoval jsem Duklu od malička, klub tady získal všech dvanáct titulů a je jedním z nejslavnějších klubů české historie. Nostalgie tady je a vnímám jí. Na druhou stranu si ale uvědomuji, že čas jde dál a nejde žít jen z nostalgie k hale.

Statik v minulosti prohlásil, že by konstrukce stadionu mohla klidně být někde ve skladu – bude snahou jí prodat? Půjde vlastně v nové aréně použít něco ze stávajícího stadionu, třeba chladicí technologii?

Musím říct, že nevím o tom, že by se dala konstrukce stadionu někde využít. Vzhledem k tomu, že máme povolení na střechu jen do dubna 2022, tak nevím, co by se z toho dalo použít. V každém případě se nepočítá s ničím z tohoto stadionu. I chladicí zařízení nelze použít a stejně bylo před rekonstrukcí. I kdyby se nešlo do výstavby nové arény, muselo by dojít k výměně chladicí technologie včetně plochy.

Ještě na podzim by se měl v CZ LOKO aréně konat velký koncert skupiny Kabát – nelze odhadovat, jaká bude v tu dobu situace, ale pokud by to bylo možné, tak bude?

Komunikuji s promotérem a doufám, že se doba uklidní. Nevím, jak bychom další půlrok vydrželi bez provozu hal a bez příjmů z diváků, to si fakt nedokáži představit. Věřím, že do října bude všechno v pořádku a Kabáti tady budou koncert mít. V plánu to byla pomyslná tečka nad kulturními akcemi. Na to, jak je aréna dnes vybavená a jaké má zázemí, podařilo se sem dostat spoustu zajímavých projektů a koncertů.

A co hokejová tečka? Bude to běžný, možná i extraligový, zápas nebo plánujete nějaké velkolepější rozloučení?

Rádi bychom se se stadionem rozloučili důstojně, ale plány trochu přerušila současná situace, kdy člověk neví, co bude. Asi by si to zasloužilo nějakou tečku i sportovní, rozloučit se s touto legendou mezi stadiony.

Horácké multifunkční aréně by určitě slušela nejvyšší hokejové soutěž, tedy extraliga, souhlasíte?

Jednoznačně. Naším cílem vždy bylo mít tu extraligu a už se nám to podařilo. Bohužel se nám to nepodařilo udržet, ale cíl je jednoznačný a věřím tomu, že díky nové hale bude jednodušší o extraligu bojovat a dostat se tam.

Diváci tím ale zřejmě přijdou o oblíbené derby proti Třebíči.

Tak budou mít derby proti Kometě (úsměv).