Zejména první dějství bylo z jihlavského pohledu parádní, až na jedinou věc, tu nejzásadnější, čehož si byl vědom i domácí forvard Jiří Fronk. „Začali jsme dobře, tak jak jsme si řekli. Oni měli mladý tým a my jim nechtěli dát moc prostoru. Hlavně při rozehrávce jsme je chtěli napadat, dostat pod tlak, což se povedlo. Myslím, že ta první třetina byla na jednu bránu. Bohužel tam padl jeden gól. Kdyby jsme dali dva tři, mohlo to být jinak. A to se pak odrazilo v celém zápase,“ konstatoval na klubovém webu.

Přesně jak řekl, tak to i bylo. Benátky se po pauze oklepaly, a přestože byla Dukla stále aktivnější a nebezpečnější, do více než jednobrankového trháku ji soupeř nepustil. „Z toho, kolik času jsme byli na puku, bylo těch proměněných šancí málo. Střely tam byly, ale zachytal jim gólman a měli i štěstí. Padlo nám tam břevno, něco skončilo na čáře,“ doplnil Jiří Fronk.

Ještě půl minuty před koncem jeho tým vedl, ale vzápětí se hostům povedlo srovnat na 3:3. „Bohužel ten vyrovnávací gól tam propadl k tyči, to se stává,“ pokrčil rameny a dodal, že nasazení měl jeho tým dobré. „Byly tam zblokované střely, obětavost tam byla, v tomto případě nám nelze co vytknout,“ míní Fronk.

Ve druhé části se zapsal do listiny střelců, a sám byl překvapený, že puk se do branky doklouzal, a bylo z toho vedení 2:1. „Nejprve byl vypíchlý puk od Dráhy na naší modré. Jel jsem jeden na jednoho, ale myslel jsem, že se mnou někdo jede. Zahlédl jsem totiž po levé straně nějaké červené triko. Ale pak jsem zjistil, že tam nikdo nebyl. Zkusil jsem to, dostal jsem se za beka a se štěstím, protože jsem gólmanovi mířil mezi nohy, to spadlo k tyčce,“ nastínil svůj úspěšný výpad.

Fronk mohl udeřit ještě v samostatných nájezdech, ale ve druhé sérii neuspěl. „Udělal jsem přesně to, co jsem chtěl. Z mého pohledu byla půlka branky prázdná, ale bohužel jsem nezakončil, jak to bylo plánované. Asi to ujelo, nebo nevím,“ doplnil jihlavský forvard.