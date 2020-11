Kádr třebíčských hokejistů se konečně sešel. O uplynulé neděli odstartoval další pokus o návrat na led. „Sešli jsme se úplně všichni, což je dvanáct útočníků, šest obránců a dva brankáři,“ nastínil Jaroslav Barvíř, který zaskakuje v pozici hlavního trenéra zdravotně disponovaného Romana Mejzlíka. „Všichni absolvovali všechny tréninky a neměli jsme zatím žádné info od některého z hráčů, že by měl zdravotní problémy. Kluci přišli v dobré náladě a natěšení,“ doplnil.

Na práci není Barvíř sám. Po ruce má Davida Dolníčka, který mu dělá asistenta. „Nedovedu si představit, že bych měl být na to sám. Jsem rád, že to David přijal, čímž ukázal a dal najevo, že mu to není jedno. A já si jeho pomoci vážím,“ reaguje hlavní trenér.

Ten je hodně rád, že období bez hokeje skončilo, ačkoliv pauza byla dlouhá a na hráčích v úvodu týdne hodně znatelná. „Bylo to, jako bychom šli na led po letní přípravě. Samozřejmě je to teď o nás trenérech, jak to nadávkujeme, a jakým způsobem začneme. My to bereme jako třetí restart, protože naposledy jsme hráli šestnáctého září v Prostějově. Od té doby byla karanténa, a když pak někteří hráči začali trénovat, stejně jich bylo kolem deseti, dvanácti, tak se to pak zastavilo úplně. Někteří měsíc a půl stáli, a teď začínají všichni od nuly,“ ví Barvíř.

Hráči proto měli dostatek prostoru na základní věci. „Bylo to o tom osahat si znovu věci, výstroj, brusle. Myslím, že je to ještě ani moc nebolelo, protože to dávkujeme postupně. Nechceme to přehnat. Ale bylo vidět, že jsou dřív zadýchaní, a nějaké ty otlaky na kotnících a na rukách puchýře tam zase jsou,“ je si jistý. „Ale ten středeční trénink už nějaké parametry měl. Kluci jsou mladí, vitální, takže se do toho dostávají rychleji,“ těší ho.

A jak je to po fyzické stránce? „Já jsem se všemi mluvil individuálně, mám tedy jasno, kdo k tomu jak přistoupil. Samozřejmě jsem si je i zvážil (smích). To probíhá průběžně a nějaký obrázek jsem si udělal. Ale většina něco dělala. Přece jen jsou to sportovci a ten pohyb potřebují,“ tvrdí. „Kromě ledu máme také suchou, chodíme do posilovny, kde tomu necháváme volnější průběh. Sice na to dohlížíme, ale neřídíme, co mají dělat. Každý z nich ví, co potřebuje,“ doplňuje trenér Horácké Slavie.

Toho mrzí, že k tréninkům nemůže přidat i zápasovou praxi. Přípravné mače totiž povolené nejsou. „Škoda to je,“ potvrdil, ovšem na tento fakt si nestěžuje. „My máme v úterý a ve čtvrtek dvě fáze, a odpoledne se zaměřujeme na hru. Na věci, které se budeme snažit vpracovat do hry. S Davidem máme nějakou představu. Určitě se to bude zlepšovat,“ věří trenér.