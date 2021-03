Dva úvodní zápasy v jihlavské CZ LOKO aréně dopadly rozdílně. První vyhráli domácí 2:1, druhý hosté z Litoměřic 4:1. Teď se bude hrát dvakrát na severu Čech. „Je to 1:1, na venkovních kluzištích jsme byli v základní části nejlepší, tak doufám, že to potvrdíme. Věřím, že takový zápas nás nepoznamená, jedeme tam prostě pro dvě výhry,“ nezaváhal asistent trenéra Karel Nekvasil, který se už příliš nechtěl vracet k sobotní porážce.

Chance liga

Středeční program: Litoměřice – JIHLAVA (17.00, stav série 1:1), Poruba – Přerov (17.30, 2:0), Vsetín – Vrchlabí (17.30, 1:1), Slavia Praha – Kladno (18.00, 0:2).

Přesto doufá, že jeho svěřenci si vezmou ponaučení. „Myslím, že byl z naší strany špatný přístup. Nevím, na základě čeho jsme si mysleli, že se porazím sami. Možná proto, že že jsme je ten první zápas „přejeli“ 2:1,“ kroutil hlavou, ale vzápětí dodal, že od týmu čekají trenéři sebevědomější výkony. „Nemůžeme si nechat mlátit, musíme jim to vrátit, tím se dostat do zápasu. Oni musí vědět, že chceme jít dál my,“ dodává.

V Litoměřicích, které nejsou příliš hokejovým městem, vybudovali podle Nekvasila dobré prvoligové podmínky. „Je tam krásné prostředí, stadion je po nějaké rekonstrukci. Kabiny pěkné, všude čisto. V tomhle rozhodně hráči nemůžou hledat žádné výmluvy. Oni už nemůžou hledat výmluvy vůbec v ničem,“ zdůraznil Nekvasil, že i kdyby domácí přichystali soupeři takové „podpásovky“, a třeba by netekla teplá voda a v kabině byla zima, nebrali by to jako překážku. „Ale to se nestane. To prostředí je tam opravdu dobré,“ dodal.

Jeden z koučů nastínil i program dvou důležitých dnů jihlavského výběru. Dukla dnes vyrazí do Litoměřic zavčas, ale na hotel před samotným zápasem nepojede. „Jedeme rovnou na zimák, až potom bude večeře a ubytování. Ve středu po snídani máme v plánu dát nějakou poradu. Uvidíme, jestli bude potřeba i video, nebo jen teorie. Záležet bude, jak dopadne zápas. Pak bude ještě rozbruslení a po obědě klid,“ nastínil harmonogram asistent trenéra Karel Nekvasil.

Hotel vybíralo vedení klubu. „To s tím má už zkušenosti. Budeme bydlet tam, kde byl tým i před dvěma roky. Takže to tam kluci znají. My s Viktorem jsme tam ještě nebyli, nevím, jak to tam vypadá, ale o nás nejde,“ zasmál se jeden z trenérů, který by se rozhodně nezlobil, kdyby se hráči vyspali do vítězné formy, stejně jako předloni. Tehdy z toho byly dvě výhry a vzápětí domácí oslava postupu do semifinále.