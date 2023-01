Oba celky vstoupily do utkání velmi opatrně. Třebíč si držela mírnou převahu, ale stejně jako soupeř se dostávala alespoň do dobrých střeleckých pozic jen obtížně. Proti Cachnínově přesné střele se v 9. minutě lapačkou vyznamenal Jekel, který si potom v 19. minutě oddechl po zakončení Miškáře. Puk však skončil mimo branku.

Zanedlouho měl největší šanci na druhé straně Krliš, ale Beran jeho zakončení zlikvidoval po včasném rozkleku betonem. „První třetina byla z obou stran opatrnější. Jihlava nás nepouštěla před branku, a když už jsme tam byli, vyřešili jsme to nějakou přihrávkou mimo střelecký prostor,“ viděl hlavní příčinu bezbrankového stavu asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.

Ani ve druhé části branku vynikající návštěva neviděla. „Po celé utkání byli výborní oba gólmani a ve druhé třetině soupeře právě brankář hodně podržel,“ vyzdvihl třebíčský asistent. „Hra se více otevřela. Zase ale oběma týmům chyběl ten pověstný kousek, nebo to na poslední chvíli zachránila obrana,“ přidal se jeho protějšek Karel Nekvasil.

Poprvé si tak diváci zakřičeli gól až ve 43. minutě. Byli to ti třebíčští po krásné akci v přesilovce. Ferda našel před brankou Michálka, ten se neukvapil a posunul puk na ještě lépe postaveného Holce. Ten pak střelou pod horní tyč překonal Berana. „Z naší hry mohu vypíchnout dobře odehraná oslabení, i když v jednom z nich jsme dostali gól. To jsme ale Třebíči vyloženě darovali, když jsme chtěli vyhazovat středem hřiště,“ posteskl si Nekvasil.

Jihlavská parta ale záhy vyrovnala. Dundáček vyzval do samostatného nájezdu Pořízka, jenž našel místo mezi betony Jekela. Třebíč byla dvakrát blízko k rozhodnutí v polovině třetí třetiny, jenže dvakrát fantasticky zasáhl Beran.

Třebíč to mrzet nemuselo. Po chybě Bilčíka a následném faulu se rozjel k trestnému střílení Psota a rutinérsky rozhodl zápas. Na konečných 3:1 uzavřel střelou od mantinelu Dočekal. „Odehráli jsme výborný zápas, Jihlava dobře bránila a čekala na brejkové momenty, z jednoho i vyrovnala na 1:1. Myslím, že tři body jsme získali zaslouženě. Je to derby sledované v celém regionu a my už jen kvůli tomu, že přišlo přes tři tisíce šest set diváků, jsme chtěli vyhrát,“ neskrýval nadšení Barvíř.

Nekvasil litoval, že Dukla nedotáhla zápas aspoň do prodloužení. „Brali bychom alespoň jeden bod. Nemůžeme hráčům vytknout bojovnost, ale ve spoustě situací chybí hokejovost, šikovnost, dobrá přihrávka nebo dobré zpracování. Po proměněném trestném střílení už bylo málo času.“

TŘEBÍČ – JIHLAVA 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 43. Holec (D. Michálek, Ferda), 58. Psota (trestné střílení), 59. Dočekal (Vodný, Bittner) – 45. Pořízek (Dundáček, D. Kolář).

Rozhodčí: Skopal, Svoboda – Horažďovský, Thuma.

Vyloučení: 2:4.

Využití: 1:0.

Diváci: 3 619.

Třebíč: Jekel – Bořuta, Tureček, Forman, Furch, Poizl – Dočekal, Bittner, Psota – Holec, D. Michálek, Ferda – Vodný, Šilhavý, Krliš – Meluzín, Matyáš Svoboda, Michalčuk.

Jihlava: Beran – Bilčík, Chvátal, D. Kolář, Dundáček, F. Kočí, Vala, Haman – Chlubna, Miškář, V. Brož – Harkabus, Skořepa, Jungwirth – Křehlík, Handl, Pořízek – Cachnín, Juda, Tecl.