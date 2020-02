Začátek měli jihlavští hráči parádní. Po faulu na Zemana proměnil Čachotský trestné střílení. Ovšem pak začali úřadovat i hosté, kteří z ničeho nic překonali třikrát Brože a do kabin šli zvesela oni!

Třetiny 1:3, 2:0, 2:2.

Branky a nahrávky: 4. Čachotský (TS), 21. Fronk (Pohl), 24. Čachotský (Pohl), 50. Jiránek (Anděl, Poletín), 53. Pekr (Bukač), 63. Skořepa (Čachotský) – 6. Michálek (Stuchlík, Przybyla), 15. Kafka (Klimša), 18. Mikulík (Haman, Kafka), 47. Martynek (Michálek, Jenáček), 59. Szturc (Martynek, Bartko).

Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Otáhal, Král.

Vyloučení: 8:9, navíc Pohl (Jihlava) 5 minut a DK.

Využití: 2:2.

Střely na branku: 39:33.

Diváci: 1063.

Jihlava: J. Brož – Pohl, Staněk, Kolář, Bukač, Piegl, Holý, Půža – Čachotský, Skořepa, Zeman – Anděl, Poletín, Pekr – Jiránek, Fronk, Chlubna – Harkabus, Lichanec, Protasenja.

Jenže domácí si nesli na led početní výhodu, kterou po chvíli zužitkoval Fronk. A když za chvíli pláchl po levém křídle Čachotský a na vlas stejným bekhendovým zakončením, které volil i při nájezdu, překonal Danečka, bylo skóre srovnané. Touto parádní trefou si navíc připsal v dresu Dukly už sedmistý bod!

Nejen to rozvášnilo fanoušky. Na ledě se začalo jiskřit, a chvílemi se měnilo kluziště v boxerský kout. I kvůli tomu šel jihlavský Pohl předčasně pod sprchy a obě trestné lavice se na chvilku pořádně zaplnily.

Drama pokračovalo i v poslední dvacetiminutovce. Hostující Martynek vrátil svému celku vedení, ale s tím měli problém Jiránek s Fronkem, který po šťastném odrazu otočil kormidlem podruhé. V tu chvíli Dukla měla postup do předkola play-off jistý, ale to se nelíbilo Szturcovi, který v závěru využil přesilovku znásobenou odvoláním brankáře.

Šlo se do prodloužení, ve kterém se jako správný kapitán zachoval Skořepa. Jeho střela po Čachotského přihrávce sice nebyla nejkrásnější, ale Danečkovi propadla až do branky. Dukla má bonusový bod, a stejný počet ji chybí k tomu, aby už nemusela řešit, jestli do předkola play-off postoupí, či ne.