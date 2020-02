Bitva o play-off vrcholí. Po těžké zkoušce dál drží junioři Dukly postup

V nejvyšší juniorské hokejové soutěži jde do tuhého. V nadstavbové skupině se hraje jen o dvě vstupenky do play-off, což je ohromná výzva, a jihlavská Dukla chce všechny překvapit. Zatím se jí to daří. Je druhá, i proto, že porazila v prodloužení Hradec Králové a alespoň bod sebrala vedoucí Olomouci.

Junioři Dukly, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot