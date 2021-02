Sedmadvacetiletý bek nezastírá, že taková utkání má rád. „Už se na to těším,“ pravil Jan Strejček, kterého těší, že před duelem s Třebíčí zvládl jeho tým sobotní prověrku s Litoměřicemi (6:0). „Je pravda, že jsem na tom v posledních týdnech nebyli nejlépe, ale teď byla v kabině super nálada, a já věřím, že jsme si zvedli sebevědomí a budeme v tom pokračovat,“ doplnil.

Ačkoliv to pro něj bude premiérový střet s Horáckou Slavií v jihlavském dresu, je mu jasné, že to bude více než normální mač. „Zatím jsem v kabině od kluků nic neslyšel, ale vím, že ta rivalita mezi těmito soupeři je veliká. Myslím, že to bude vyrovnané a plné emocí. Rozhodovat by měla obětavost a týmovost,“ tuší.

Ladit formu na Třebíč budou jihlavští hokejisté až na poslední chvíli. „O soupeři si budeme říkat věci až v den zápasu,“ nastínil obránce, který však přehled má. „Je pravda, že oni hrají víc obranný hokej a já se přiznám, že mě svými výsledky překvapili. Nebyli na tom nejlépe, ale teď jsou dost vysoko a také chtějí hrát o čtyřku. O to víc by to mohlo být zajímavější utkání,“ myslí si Jan Strejček. „O to víc ho budeme chtít zvládnout a vyhrát. Věřím, že to doma zvládneme,“ uzavírá.