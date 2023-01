Hokejisté Dukly přivítají v azylu zimního stadionu v Pelhřimově celek Frýdku-Místku. A nutně už potřebují bodovat. Z posledních deseti kol totiž pouze jednou zvítězili, sobotní porážka v Porubě byla už jejich šestou v řadě.

Bohužel už se ale na hokejky hráčů jihlavského celku začíná stále více vkrádat nervozita z nepříliš vydařeného průběhu sezony. „Jako bychom na sobě měli zátěžovou vestu. Když už se dostaneme do šance, tak nám ještě ztěžkne dalším závažím,“ všiml si kormidelník Dukly Viktor Ujčík.

Typickým příkladem byl sobotní zápas na ledě vedoucí Poruby. I domácí lodivod přiznal, že se výhra 4:0 rodila velice složitě. Jenže zatímco soupeři se v zakončení příliš nemýlí, jihlavští střelci jakoby měli začarované hole.

Naopak v dobrém rozpoložení půjdou do souboje s nepříjemným Přerovem hokejisté Horácké Slavie Třebíč. Díky sobotnímu těsnému vítězství 2:1 na ledě pražské Slavie jsou na tom dál bodově stejně s vedoucí Porubou.

Jen kvůli horšímu skóre jsou Horáci v tabulce druzí. „Kluci příkladně bojovali, nic nevypustili, navíc nás výborným výkonem podržel gólman,“ chválil své ovečky kormidelník Třebíče Kamil Pokorný.

K dobré pohodě v táboře Horácké Slavie přispívá i to, že se klubu v posledních dnech podařilo podepsat nové smlouvy s řadou hráčů.

Ze Sokolova navíc dorazil bek Vodička, který už v klubu působil. „Je to obránce, který zná místní poměry, už u nás působil a podával zde velice slušné výkony. Vlastně oklikou přes Sokolov se po dvou letech vrací do Třebíče,“ řekl Pokorný na adresu posily, která již naskočila do sobotního utkání v Praze.

CHANCE LIGA - 41. KOLO

STŘEDA: TŘEBÍČ – Přerov, JIHLAVA – Frýdek-Místek (ZS Pelhřimov), Litoměřice – Pardubice B, Vsetín – Poruba, Zlín – Šumperk (vše 17.30), Sokolov – Slavia Praha, Prostějov – Kolín (oba 18.00).