Po zápase si na Čermáka vzpomněli oba jeho spoluhráči z útoku. „Patriku, my bychom ti chtěli pogratulovat, užij si to a někde si ten puk vystav,“ předávali Tomáš Chlubna a Miroslav Juda památku na sobotní mač.

Ten se Dukla vydařil, ale spíše výsledkově než herně. „První třetinu nám to moc nešlo, ale pak jsme si k tomu v kabin něco řekli a už se to srovnalo,“ tvrdí Patrik Čermák, který nejprve na třetí gól Judovi nahrál a o tři minuty později už mohl slavit svou trefu. „Tomáš Chlubna mi to výborně lobem nahrál za obranu. Byl jsem trochu nervózní, abych to trefil, protože jsem už několik šancí měl, a padlo to tam, takže super,“ oddychl si. „Snad budu mít na to, abych to zaplatil,“ dodal.

Kolín si nakonec odvezl debakl 0:6. Zásluha to byla hlavně mladého čtvrtého útoku. „Ta třetí třetina nám jako čtvrté lajně vyšla výborně, jsme za to rádi a myslím, že dát čtyři góly z šesti je hodně dobré,“ těší Čermáka, který si pochvaluje i spolupráci s Chlubnou a Judou. „S Chlupem jsme spolu už od žáků a Judič je s námi už od dorostu. Je to pro nás dobré, že se známe,“ dodává.