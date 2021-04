Kladno v utkání dominovalo a zapsalo ve třetím finále Chance ligy výhru 5:2. S tím, že byla zasloužená, souhlasil i kouč Jihlavy Viktor Ujčík. „Šli jsme do vedení, vypadalo to dobře, ale pak jsme se z ledu vytratili. Nemá cenu to rozvádět, musíme smeknout před výkonem Kladna, ale pro nás to byl den blbec se vším všudy,“ hlásil trenér domácího výběru.

Jeho svěřencům nešlo takřka nic. „Jako domeček z karet se to zbortilo. Dostali jsme gól v naší přesilovce, v oslabení. Neměli jsme se čeho chytit, když jsme jeli doprava, puk šel doleva. Takové zápasy jsou, a když to přijde každý desátý zápas, tak to dokážu pochopit a budu to tak brát,“ nehledá jinde výmluvy.

Zároveň ale Ujčík ví, že je potřeba jít úspěchu naproti a Kladnu to neulehčovat. „Musíme zapracovat na speciálních formacích, jak oslabeních, tak přesilovkách, protože jsme pykali za nedisciplinovanost. Musíme to hodit za hlavu a zítra začít znova,“ hlásil hned po porážce.

Z ní ale tragédii nedělá. „Nemusíme smutnit. Myslím, že jen naivka by si mohl myslet, že porazíme Kladno ve čtyřech zápasech za sebou. My jsme uhráli hezkou sérii devíti zápasů v řadě, a bohužel ta dneska skončila. Musíme se připravit na ten zítřejší zápas, do kterého musí nastoupit úplně jiný tým, který to urve. A budeme se pak určitě cítit lépe,“ má jasno.

Lépe na duši bylo po vítězném tažení jeho kolegovi, kladenskému Davidu Čermákovi. „My jsme už byli po dvou domácích porážkách pod tlakem, potřebovali jsme urvat vítězství, a po tom, co jsme vyrovnali na 1:1, jsme byli v zápase lepší,“ hodnotil kouč hostů, kterého těšily tři využité početní výhody. „My jsme trochu prohodili hráče v přesilovkách. Doma jsme to hráli moc staticky a dneska nám to tam spadlo,“ liboval si, ale vzápětí zvážněl. „Ta naše situace se trochu zlepšila, ale ne moc, a je tedy potřeba vyhrát znovu,“ uzavřel Čermák.