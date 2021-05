O osudu celé série rozhodla první třetina čtvrtečního zápasu o všechno. „Dneska jsem cítil na týmu, že to na nás nějakým způsobem dolehlo. Bohužel jsme si vybrali špatných dvacet minut v sedmém zápase finále,“ potvrdil kouč Jihlavy Viktor Ujčík, že dostat se na Kladně do čtyřbrankové ztráty, bylo smrtelné.

Přesto jeho tým zabral a donutil domácí ke stoprocentnímu výkonu i ve zbytku utkání. „Kluci potom ukázali, že jsou parta bojovníků, kteří se nikdy nevzdají. Měli jsme tam i trochu smůlu v situacích za stavu 4:2 pro Kladno, byli jsme blízko na dostřel, ale nespadlo to tam,“ pokrčil rameny.

Výhra, která by zaručovala kýžený postup do extraligy, nepřišla. „Teď v nás je nějaká prázdnota, smutek, zklamání z toho, že jsme to nedotáhli. Když člověk skončí druhý v extralize, má medaili, a nějakým způsobem si to pak může užít. Ale je velký rozdíl prohrát finále, které rozhodne o tom, jestli budete hrát Chance ligu nebo extraligu. Hrozně nás to mrzí, už kvůli skvělým jihlavským fanouškům, vlastně kvůli všem. Bylo to blízko,“ hlásil zklamaně Ujčík. „Ale jak říkám: dneska skončil jeden sen a zítra začneme snít další,“ nevzdává se.

Ač to byl bolavý konec, hráčům nic nevytýkal. Naopak. „Musím kluky pochválit za celou sezonu. Za to, jak pracovali, jak se chovali, jak věřili nějakému společnému cíli, kterým bylo odehrát dobré play-off a pokud možno to dotáhnout nejdál, co to půjde,“ říkal trenér Dukly. „Měli radost z hokeje a my jsme si to užili, poděkovali jsme jim za to. Byla čest ty kluky trénovat a já doufám, že ten týmový duch a takovou tu hrdost, dravost a chuť vítězit, přeneseme do nové sezony. Děkuji, zdravím i všechny fanoušky a věřím, že příště budeme nakonec my ti šťastní,“ uzavřel Viktor Ujčík.