Skvostný úvod, ale to bylo asi tak všechno, co Dukla proti Kladnu ve středu večer na svém ledě předvedla. „Začali jsme dobře, dali jsme první gól a klidně jsme mohli odskočit na 2:0, a to by pak vypadalo jinak. Bohužel jsme ale dostali na 1:1, pak ještě v naší přesilovce. A je škoda, že si sami nepomůžeme přesilovkami,“ poukázal Matěj Pekr na faktor, který rozhodl.

Kladno využilo tři početní výhody, domácí žádnou. „Jednoznačně to bylo klíčové. Mají tam zkušené hráče, což se dneska ukázalo. Minulý zápas jim to nešlo a byla jen otázka, že něco změní. A bohužel se jim to podařilo. Ale nebyl to jediný faktor. Naše nemohoucnost, nešly nám nohy,“ tvrdí.

Z toho pramenila nesebevědomá hra. „Bylo to od nás hodně ustrašené, nebyli jsme to my. Myslím, že to byl jeden z nejhorších výkonů v play-off,“ doplňuje Matěj Pekr, který věří, že si jeho tým vezme ponaučení a dnes večer od 17.30 podá výkon hodný finále. „My do něj musíme jít s trochu jiným nasazením, úplně jinak než dneska, otočit to sto osmdesát stupňů. Dát do toho daleko víc a věřit si víc na puku, více si dovolit a hrát jednodušeji. Jak jsme hráli na Kladně,“ měl včera jasno.