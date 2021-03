Za stavu 1:1 se čtvrtfinálová série mezi Duklou a Litoměřicemi stěhuje na sever Čech. K čemu slouží hráčům dvě a půl hodiny dlouhá štreka do Litoměřic? „Cestou tam je to různé. Někdo leží, spí, někdo je na telefonu, čte si,“ nastínil bek Dukly Tomáš Černý.

Tradiční „karban“ se také hraje. „Až zpět se hrají karty, pustí se film, někdo si třeba čte. A hrát jde, kdo je hráč,“ směje se Černý a doplní, že prohrát „barák“ se v jihlavském autobuse nedá. „Jde tam spíš o drobné, nebo o to, aby ta cesta rychleji utíkala. Hraje se pro zábavu,“ ujasnil. „Já ale nehraju. S klukama si pokecám, podívám se na film, odpovím na nějaké zprávy,“ dodává.

K tomu, aby zpáteční cesta rychle utíkala a byla veselá, je však potřeba předvést stoprocentní výkon na ledě. Jeden dnes, druhý zítra. Co k důležitým výhrám podle Tomáše Černého povede? „Určitě musíme zlepšit disciplínu,“ naráží na častá vyloučení, která vedla k vyrovnání série. „Mít i takové to zdravé sebevědomí, hrát týmově, od toho se to odvíjí. Musí být vidět, že chceme víc než oni. Venku nám to jde a já věřím, že to vyjde,“ tvrdí jihlavský hokejista.

Ideální scénář je podle něj také jasný. „Důležitý je první gól. Čím dříve ho dáme, hraje se nám pak o dost lépe,“ říká Černý. „Proto se musíme mnohem více tlačit před branku. Tak padají nejvíc góly. A v některých fázích tam dát i jednoduchost,“ dodává.