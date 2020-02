Kdo je Miroslav Třetina



Vysočinský patriot je sice odchovancem jihlavského hokeje, kariéru má však především spojenou s Havlíčkovým Brodem, kde v místním druholigovém BK působí od sezony 2000/2001. Jistý čas strávil i u dalších krajských rivalů v Třebíči a Pelhřimově, odskočil si také do Ústí nad Labem a Českých Budějovic. Extraligu si zahrál v letech 2009 až 2012 v dresu pražské Slavie, kde byl spoluhráčem takových osobností českého hokeje, jakými bezesporu jsou například Roman Červenka, Petr Kadlec, Josef Beránek či Michal Vondrka. V letech 2009 a 2010 se spolupodílel na postupu sešívaných do semifinále extraligy.

Velkou část dospělé kariéry spojil s týmem z Kotliny a jeho služby si v něm nemohou vynachválit. Hlavně v posledních sezónách patří k nejlepším hráčům nejen v týmu, ale také v celé soutěži. „Pro tým je platný, což prokazuje každou sezónu. Ten jeho přínos je obrovský. Je viditelný na ledě. Je hodně emotivní, navíc dokáže promluvit i s mladými hráči, a to nejen o zápase ale i při tréninku,“ potvrdil havlíčkobrodský kouč Richard Cachnín.

Ten také prozradil jeho největší přednosti, které by se mohli spoluhráči od něj učit. „Má cit v přesilových hrách, je silný v předbrankovém prostoru a je hodně silný na puku.“

Stejný názor má i parťák z ledu a další zkušený borec Luboš Voříšek. „Míra je zkušený hráč, má hrozně moc odehráno. Je to ikona havlíčkobrodského hokeje, takže má autoritu i postavení, ale samozřejmě to je podmíněno výkony. Každou sezonu patří k nejlepším hráčům soutěže i týmu, nasbírá spousty bodů. Má havlíčkobrodský srdce, je schopný udělat pro hokej vše,“ vysekl poklonu svému spoluhráči.

Pro hokej žije

„Třéťa“, jak mu jeho okolí přezdívá, je známý také svým emotivním vystupováním hlavně během zápasu. Je to věc, která k němu zkrátka patří. Někteří ho za to milují, jiní zase nenávidí. „Emoce ke sportu patří. Já je mám taky,“ smál se Cachnín.

Jeho emotivní chování moc dobře zná i Luboš Voříšek. „Míra takový je, emoce má, vždycky takový měl. Pro rozhodčí i soupeře je to nepříjemný, ale na druhou stranu vidí, že pro hokej žije,“ potvrdil.

Druholigová sezóna je stále ještě v plném proudu, ale nad Miroslavem Třetinou už teď visí otazník u jeho hokejové budoucnosti. Před startem předesílal, že tento ročník bude jeho poslední. Ovšem nejen vedení, trenéři a spoluhráči, ale také fanoušci by ho rádi ještě viděli prohánět se na ledě v Kotlině jako aktivního hráče. „Doufám, že minimálně ještě jednu sezónu nám pomůže,“ potvrdil Richard Cahnín.

Luboš Voříšek by také rád ještě hrál po boku takto zkušeného borce. „Samozřejmě, věk se nedá zastavit, člověk se musí víc udržovat, na druhou stranu pokud ho to baví a stále je přínosem pro tým, proč nepokračovat.“

Navíc havlíčkobrodský kapitán je nejen kapitán na ledě, ale je také tahounem na večírcích a v zábavě. „Je lídr na ledě i mimo něj. Bere si na starosti veškeré hry a rozcvičky, všude chce vyhrát, všude je středem pozornosti. Navíc umí výborně na kytaru, takže na večírcích se stará o zábavu,“ prozradil Voříšek.

Co říká Miroslav Třetina o:

Oslavě čtyřicítky.

„Slavil jsem ji s kamarádem z kapely a dělali jsme vlastně devadesátku, protože on měl padesátku. Bylo to velký.“

Hraní ve čtyřiceti.

„Když máš motivaci, kterou mám, tak tě to nutí se klukům vyrovnat. Nejvíc je to cítit den po zápase, takže potřebuji na regeneraci delší čas.“

Hokejové budoucnosti.

„Já jsem si říkal, že do čtyřicítky chci hrát, a pořád si myslím, že je tato sezóna poslední. Ale jak se říká: Nikdy neříkej nikdy. Jsou náznaky, že vedení chce, abych zůstal. Musím to samozřejmě probrat i s rodinou, a bude rozhodovat i to, jaká bude nabídka, co se týče mého trénování v Brodě. A samozřejmě také bude záviset na zdraví.“