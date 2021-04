Vést 2:0 po duelech v Kladně, to je sen. Ovšem jihlavští hokejisté ví, že vyhráno ještě není. „My jsme nohama na zemi. Samozřejmě, že média nebo lidi to berou jako překvapení, což je, a všichni mluví, že to máme ukončit po čtyřech utkáních. Ale je to hrozně ošemetné. Kdo viděl oba zápasy, ví, že to mohlo klidně skončit opačně. Je to nádherné, že je takový stav, a my chceme dál vyhrávat, ale do těch dalších utkání půjdeme i s pokorou,“ má jasno Nekvasil.

Ten nepředpokládá, že by Kladno hrálo v Jihlavě jinak. „To si nemyslím, že by to extra měnili. Ten přechod do útočného pásma budou mít podobný,“ myslí si. „My hlavně musíme ochránit Maxe. V tom druhém zápase se na něj dopouštěli až prasáckých věcí. Naschvál na něj padli, v kravatě stahovali helmu. To nesmíme dopustit. Ale je to logické, protože každý to vidí, že on to rozhoduje. A za tohoto stavu to bude horší a horší,“ doplňuje.

Na jihlavském ledě by se ale přece jen měli hráči Dukly cítit lépe. „Pro nás by mohla být výhoda to větší hřiště, protože tam to byl jeden souboj za druhým. Možná budeme mít více času,“ reaguje Nekvasil, který opět očekává od celého týmu výkon na hranici možností. „Musí tam být nasazení, obětavost, týmovost, ale nemáme strach, že by se to vytratilo. Důležitá bude stoprocentní obrana, a snad nám vydrží i efektivita.“

A koho čeká mezi třemi kladenskými tyčemi? „Podle mě bude chytat Košarišťan, který tam šel za velké peníze jako hvězda,“ uzavírá.