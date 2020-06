Návrat do Brodu. Pavel Zvěřina je jeden z nováčků v dresu havlíčkobrodských Bruslařů a uchází se o místo v druholigovém A týmu. V Kotlině není poprvé, působil tu už v mládežnických týmech. Před třemi lety ale odešel do jihlavské Dukly, v uplynulé sezoně hrál za Světlou nad Sázavou. „Chtěl bych si zahrát druhou ligu a nasbírat další zkušenosti,“ potvrdil dvacetiletý obránce.

Chci nasbírat další zkušenosti, tvrdí Zvěřina (druhý zleva). | Foto: www.bkhb.cz

Jak se upekl váš příchod do Kotliny?

Můj příchod do Kotliny se zrodil tak, že mi volal pan trenér Cachnín, jestli bych nechtěl přijít do Brodu. Už v minulé sezoně jsem se měl ukázat na pár trénincích, ale to bohužel kvůli koronaviru nevyšlo. Poté mi napsal pan Kozlík, jestli bych nechtěl přijít do Brodu. Nechal mi měsíc na rozmyšlenou a já jsem mu pak napsal, že to sem půjdu zkusit.