Přestože se stal spasitelem jihlavského výběru, Tomáš Čachotský se na ledě necítil zrovna komfortně. Zápasové manko bylo prostě znát. „Já se cítil šíleně. Měl jsem dva těžší trénink s mužstvem a hned šel do špílu. Bylo to pro mě osobně hodně těžké,“ přiznal pro klubový web Tomáš Čachotský.

A jak potvrdil, náročný byl i samotný mač v Ústí nad Labem. „První třetina nebyla z naší strany moc dobrá, pohybově, ani nahrávkami, vším. Pak jsme si řekli, že do druhé třetiny přidáme, konečně rozjezdíme ten autobus, ale domácí dobře bránili střední pásmo a my nebyli schopní najít recept, jak bychom je tam překonali s pukem na holi. Abychom to dobře zavezli a mohli kombinovat v útočném pásmu. I proto jsme tam asi neuspěli za tři body,“ odůvodňuje ztrátu.

Ta byla nakonec jen jednobodová. „I v prodloužení jsme hráli přesilovku, bohužel ten gól jsme nedali a došlo to až do nájezdů, a tam jsme byli šťastnější my,“ ulevilo se navrátilci do sestavy.

Ten si dovednostní soutěž užil dosytosti. Z dvanácti jihlavských pokusů se postaral o tři. Ten první proměnil, druhý nikoliv, a třetím povedeným zápas ukončil. „Já měl první myšlenku jít do bekhendu, ale v poslední chvíli mi přišlo, že gólman reagoval na to moje první naznačení, tak jsem to strhl zpátky do forhendu a povedlo se mi to zvednout přes beton nahoru. Jsem rád, že to vyšlo,“ uzavřel Tomáš Čachotský.