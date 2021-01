Hokejová krajská liga mužů Vysočiny stihla odehrát jen pár kol. Některé celky mají tři zápasy, jiné dva. Nic víc. A jestli přidají další, je nejisté.

Bude se ještě hrát? Pokud se nezačne do konce ledna, bude dohrání krajské ligy Vysočiny v ohrožení. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Z krajského hokejového svazu ale zní jasně. „My bychom tu soutěž chtěli popotáhnout do konce dubna, aby se alespoň něco odehrálo,“ reaguje jeden z členů sportovně technické komise krajského hokejového svazu František Čermák. „Ale možná se stane i to, že to bude kopírovat druhou ligu. Když se to během ledna nerozběhne, bude asi návrh to ukončit jako ve většině sportů. Je to bohužel tvrdá realita a každopádně by to byla škoda.“